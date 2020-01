Nacional de Baby: arrancó la segunda fase clasificatoria

Este miércoles comenzó la segunda fase del 44° Campeonato Nacional de Baby Fútbol que se disputará en dos jornadas. Cabe señalar que esta etapa la disputarán 36 equipos divididos en 9 zonas de 4 equipos cada una y clasificarán a la siguiente instancia los mejores 16 de una tabla general de todas las zonas.

Resultados y programación:

Zona 1 (General Savio)

Miércoles

Talleres Filial San Fco. 1-0 Def. Rosarinos

Racing (Cba) “A” 1-1 Def. Rosarinos

Gral. Savio 0-0 Talleres

Jueves

21 hs Racing (Cba) "A" vs Gral. Savio

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Talleres vs Racing (Cba) "A"

23.20 hs Gral. Savio vs Def. Rosarinos

Zona 2 (Deportivo Oeste)

Miércoles

20-21 (Bs As.) 8-0 9 de Julio de Freyre

Sagrado F.C 3-1 9 de Julio de Freyre

20-21 (Bs. As) 1-0 Deportivo Oeste

Jueves

21 hs Sagrado FC vs Deportivo Oeste

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs 20-21 vs Sagrado FC

23.20 hs Dep. Oeste vs 9 de Julio de Freyre

Zona 3 (CD River)

Miércoles

Villa Bonich 2-0 Barrio Jardín

Deportivo Sebastián 2-2 Barrio Jardín

River 1-1 Villa Bonich

Jueves

21 hs Dep. Sebastián vs CD River

21.50 RECREATIVO

22.40 hs Villa Bonich vs Dep. Sebastián

23.20 hs CD River vs Barrio Jardín

Zona 4 (Tiro y Gimnasia)

Miércoles

Def. Iturraspe 7-1 Sportivo Belgrano

Argentinos del Norte 2-1 Sportivo Belgrano

Def. Iturraspe 8-3 Tiro y Gimnasia

Jueves

21 hs Arg. del Norte vs Tiro y Gimnasia

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Def. de Iturraspe vs Arg. del Norte

23.20 hs Tiro y Gimnasia vs Sp. Belgrano

Zona 5 (Los Andes)

Miércoles

Lomas de San Martín 4-1 Dep. Josefina

Liga Juvenil “A” 4-0 Deportivo Josefina

Los Andes 2-2 Lomas de San Martín

Jueves

21 hs Liga Juvenil "A" vs Los Andes

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Lomas de San Martín vs Liga Juvenil "A"

23.20 hs Los Andes vs Dep. Josefina

Zona 6 (CCyD El Faisán de Devoto)

Miércoles

Antártida Argentina 4-2 2 de Abril

6 Estrellas 2-2 2 de Abril

Antártida Argentina 1-1 CD. El Faisán

Jueves

21 hs 6 Estrellas vs El Faisán

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Antártida Arg. vs 6 Estrellas

23.20 hs El Faisán vs 2 de Abril

Zona 7 (Infantil Xeneize)

Miércoles

3 de Febrero 4-0 Huracán de Las Varillas

Florida de Clucellas 3-0 Huracán de Las Varillas

Infantil Xeneize 2-0 3 de Febrero

Jueves

21 hs Florida vs Inf. Xeneize

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs 3 de Febrero vs Florida

23.20 hs Inf. Xeneize vs Huracán

Zona 8 (Belgrano)

Miércoles

Luxardo 2-0 Amigos de Ituzaingo

Granaderos de Castelar 1-1 Amigos de Ituzaingo

Luxardo 5-0 Belgrano

Jueves

21 hs Granaderos vs Belgrano

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Luxardo vs Granaderos

23.20 hs Belgrano vs Amigos de Ituzaingó

Zona 9 (DMD Freyre)

Miércoles

Flecha del Plata 2-0 20 de Junio

Liga Juvenil "B" 0-5 20 de Junio

Flecha del Plata 2-0 DMD Freyre

Jueves

21 hs Liga Juvenil "B" vs DMD Freyre

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Flecha del Plata vs Liga Juvenil "B"

23.20 hs DMD Freyre vs 20 de Junio