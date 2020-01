La Liga de Baby, y ahora la Justicia, investigan la denuncia de agresión en Los Andes

Este miércoles la Liga de Baby Fútbol emitió un comunicado donde manifestó su repudio contra los hechos de violencia en los estadios donde se disputa el Campeonato Nacional de la categoría 2007. Esto sucedió luego de que la madre de un jugador del club Los Andes denunció que su hijo fue agredido tras el encuentro disputado el pasado martes ante Barrio Jardín.

Este hecho, que trascendió a nivel nacional, generó un fuerte repudio en la comunidad sanfrancisqueña y de la propia Liga, que a través de su presidente Jorge Frócil, decidió iniciar un sumario para conocer en profundidad lo sucedido y luego tomar las medidas correspondientes como institución.

Además, Frócil explicó que este miércoles se comunicó con la madre del niño para acompañarla a realizar la denuncia correspondiente en la Departamental San Justo de Policía.

EL COMUNICADO

"Que ante los hechos que son de público conocimiento, en cuanto a las pocisbles agresiones físicas que pudiere haber sufrido el niño Franco Collino, jugador del club Los Andes, esta Liga se ve obligada a reiterar que repudia cualquier hecho de violencia que pudiera acaecer o haberse producido en una cancha donde se juegan torneos organizados por la misma. Máxime, si los damnificados son los niños. Nuestra Liga, como institución, ya ha sancionado en su oportunidad a clubes que no pueden controlar a sus simpatizantes, cada vez que se ha producido un hecho de violencia y dichas sanciones han sido ejemplificadoras. Es deber de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco, el velar por hacer entender a las familias y espectadores que concurren a nuestras canchas, que este es un juego de niños, NO DE ADULTOS, en donde debe primar la cordura, la diversión de los niños y la sana competencia deportiva entre ellos. Nada más. Los adultos que participamos en este tipo de torneos (llámese dirigentes, delegados, técnicos, ayudantes de campo, etc) debemos entender que solo somos intermediarios necesarios para que los torneos se puedan organizar, pero que los verdaderos participantes son los niños. Es por eso, que, ante este hecho grave, en donde se narra la posible agresión física a un niño participante de este torneo que organiza nuestra Liga, y que el mismo se encuentra en investigación, pero la cual ya se encuentra avanzada, teniendo en cuenta que la misma SE HA JUDICIALIZADO con la correspondiente intervención de las autoridades policiales, y que de corroborarse definitivamente quien fue el autor de la agresión, procederemos a sancionar gravemente al club del cual es o era simpatizante el agresor. Está claro que ningún espectador neutral toma una determinación de producir un acto violento contra un niño luego de ver un partido de fútbol. En cuanto a la prohibición de ingreso a las canchas del presunto agresor, nuestro Estatuto, instrumento que rige la vida de nuestra institución, nos prohíbe inmiscuirnos en la vida interna de los clubes que conforman la Liga. Así ha pasado, por ejemplo, con lo acaecido en Deportivo Sebastián hace poco, en donde la sanción al agresor del técnico de la categoría 2007 fue resuelta por la Comisión Directiva de dicho club, no por la Liga de Baby Fútbol, más allá de que es política de nuestra institución el acompañar a los clubes en su política de erradicación de la violencia en nuestras canchas, algo que viene sucediendo exitosamente, teniendo en cuenta la cantidad total de partidos que tenemos en el año, con un porcentaje ínfimo de hechos que puedan considerarse violentos. Pero en este caso, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, que el torneo Nacional es un evento extraordinario en donde el mismo Estatuto le otorga a la Mesa Directiva de la Liga facultades extraordinarias de decisión y si se logra identificar al agresor, procederemos a solicitar a los clubes que son sedes, que se aplique el derecho de admisión sobre esta persona. Pero de nada sirve que la Liga tome estas decisiones si no es la sociedad sanfrancisqueña la que acompañe y asuma la postura de detener e identificar a agresores de niños. Los adultos somos los que debemos entender esto. Es necesario que nos demos cuenta que la felicidad de los niños, practicando un deporte, es lo que importa".