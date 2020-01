Rescata perros discapacitados y los lleva a su casa para cuidarlos

El corazón del joven salteño es grande, pero no tiene trabajo y el dinero no le alcanza para cuidar de los animales.

La historia de este joven salteño, Cristian, es de esas que, en medio de un mar de noticias amargas, llegan como un bálsamo para alegrarnos el corazón y mostrarnos el lado más amable de la vida. Y es que hace un tiempo Cristian decidió que se transformaría en un ángel guardián de aquellos perros que estén en una situación angustiante.

Luego de tomar esta decisión, Cristian comenzó a actuar en consecuencia y ha adoptado, de momento, más de diez perros discapacitados. Sin embargo, la falta de trabajo hace que el joven tenga una limitación económica a la hora de evaluar el número de perros a los que puede ofrecer un hogar y un plato de comida.

“Yo tenía únicamente mis mascotas, pero cada vez que veo en Facebook que hay muchos animales dañados o enfermos salgo a su rescate. Ellos me ayudan mucho. Son mi familia. Yo me mantengo ocupados con ellos y vivo para ellos”, expresó Cristian a Salta Soy.

Para colaborar con Cristian, comunicarse al número 387 482-9795

Para poder afrontar la crisis, Cristian pasea perros para reunir algo de dinero que le permita comprar comida para él y los animales. “Yo afrente un grave accidente hace un tiempo atrás. Yo quede mal de la cabeza, pero estos animales me cambiaron la vida. Lo que me gustaría es que la gente que tenga algo para ayudarme se ponga en contacto conmigo. Y si no quieren ayudar, que por favor cuiden a sus mascotas”, manifestó. (Fuente: Vía País)