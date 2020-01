El Sportivo que quiere Mazzola: un equipo práctico, seguro y compacto

Los pibes "De los tres chicos que se incorporaron, Lucas (Peludé) no hizo fútbol porque venía con un problemita en el tobillo, entonces preferimos no arriesgarlo. Pancho Ribodino sí jugó, siempre mostrando su personalidad y dándole muchas indicaciones porque justamente se incorporó ahora, de lo que él da y de lo que uno pretende tiene que haber coordinación. Estoy muy contento por Juancito (Tomadoni) porque jugó 15 minutos e hizo un gol, además debuta en la local y hace un gol, en su categoría es el goleador; entonces me pone muy contento porque sigue siendo él, un chico que tiene gol y lo sigue haciendo en el ámbito que uno lo ponga. Es auspicioso", señaló el DT.