Así se juega la ronda estímulo del Nacional de Baby

Tras completarse la primera etapa clasificatoria del 44° Campeonato Nacional de Baby Fútbol "Matías Smut", este miércoles también se realizó el sorteo de la ronda estímulo. Esta etapa la disputarán los equipos que no logaron clasificar a la segunda fase.

Se jugarán por eliminación directa en las canchas de Estrella del Sur y de Tarzanito -en caso de empate habrá penales-. Al término de las dos jornadas habrá un ganador por sede que disputarán la final de la Copa Estímulo el próximo sábado antes de la final del certamen en cancha de Deportivo Oeste.

Sede Estrella del Sur

Miércoles

[1] - 20.30 hs Colón de Santa Fe vs. Racing (Cba) "B"

[2] - 21.10 hs L.N. Alem vs. Dep. El Trébol (El Tío)

[3] - 21.50 hs Ctro. Social Brk. vs. Dep. Oeste Cat. 2008

[4] - 22.40 hs Barrio Cabrera vs. Sp. La Playosa

Libre: Estrella del Sur Cat. 2008

Jueves

[A] - 21 hs Estrella del Sur Cat. 2008 vs Ganador 1

[B] - 21.50 hs Ganador 2 vs Ganador 3

[C] - 22.30 hs Ganador 4 vs Ganador A

[D] - 23.20 hs Ganador B vs Ganador C

Sede Tarzanito

Miércoles

[1] - 20.30 hs SS Devoto vs. La Hidráulica

[2] - 21.10 hs Def. de Frontera vs. Dep. Norte

[3] - 21.50 hs Alianza Santa Clara vs. Estrella del Sur

[4] - 22.40 hs Tarzanito vs. Los Albos

Libre: Sp. Santa Clara

Jueves

[A] - 21 hs Sp. Santa Clara vs Ganador 1

[B] - 21.50 hs Ganador 2 vs Ganador 3

[C] - 22.30 hs Ganador 4 vs Ganador A

[D] - 23.20 hs Ganador B vs Ganador C