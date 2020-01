Robaron una Guerrero Trip en barrio Consolata

Una mujer fue víctima en las últimas horas, del robo de su moto.

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 15, en Paraguay y Marconi. Del lugar, delincuentes se llevaron una Guerrero Trip 110cc azul.

Sobre lo ocurrido, la damnificada contó: "Vivo en un departamento, subo las escaleras inconscientemente con el candado en la mano y cuando subí más de la mitad dije 'después bajo a ponerle el candado'. Estaban mis nietitos que me saludaban y querían jugar. Me puse a jugar un rato con ellos y cuando bajé a ponerle el candado a la moto no estaba más".

Como características distintivas, la moto sólo tiene el espejo izquierdo y los resortes de atrás son rojos. Además la funda del asiento está pegada.

"La tenía bien conservada porque hacía un año y medio que la tenía y la prestaba poco y nada, la usaba yo sola y la cuidaba muchísimo. La usaba para trabajar y como tengo a mis nietos de vacaciones, paseando, los llevo y los traigo", agregó la mujer.

Asimismo manifestó: "Mucha gente me dice 'ojalá la recuperes, porque todos saben que uno se mata laburando para tener algo y que vengan y te la roben te da tanta impotencia, tanta bronca".

Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15575764. Se ofrece recompensa.