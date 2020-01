Villa María y Río Cuarto piden congelar la tarifa de EPEC

La Auditoría General de Villa María, junto con la Defensoría del Pueblo de Villa Nueva y la Defensoría de Río Cuarto presentarán en febrero una solicitud ante el gobernador Juan Schiaretti para el congelamiento de la tarifa de EPEC.

La auditora general de Villa María, Alicia Peressutti informó que tratarán de sumar en esa solicitud a la Defensoría del Pueblo de Córdoba y buscarán que ese pedido también sea presentado en la Legislatura provincial.

“Vamos a pedirle al gobernador que adhiera a las medidas nacionales de congelamiento de tarifas. Estamos preparando el pedido formal para presentarlo en febrero, porque la administración provincial está en receso”, señaló Peressutti.

“Hay que tener cuidado, los que usamos los servicios públicos somos usuarios, no clientes. Hay una campaña donde se habla de clientes, pero no lo somos, porque si no, podríamos optar por la empresa a la que contratamos y elegir la más barata. Los servicios públicos nos dan acceso a derechos humanos, el Estado tiene participación en ellos, no se puede desentender, tiene control sobre la regulación. Al ser usuarios, la gente tiene derecho a que el Estado la proteja ante los problemas”, subrayó. (Fuente: Cba 24 Noticias)

Desde que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) comenzó a facturar cada 20 días (los usuarios pagan dos facturas en un mes) surgieron varios reclamos, uno de ellos impulsado por el actual concejal y exlegislador, Juan Pablo Quinteros.

Peressutti planteó la posibilidad de iniciar un amparo colectivo, como se hizo con el gas.