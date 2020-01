Queijeiro atacó a Flor de la V por su identidad sexual: "Biológicamente es un hombre"

No es la primera vez que Walter Queijeiro hace un comentario que genera revuelo en las redes sociales. Esta vez, el periodista participó del programa El show del espectáculo conducido por Ulises Jaitt e hizo declaraciones que cayeron pésimo a los oyentes.

Queijeiro comenzó mostrándose en contra de la Educación Sexual Integral (ESI): “La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar. No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria”.

En relación a las elecciones sexuales, el periodista recordó una vieja pelea con Pablo Goycochea, el marido de Flor de la V: “Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012. Por algo que dije en AM”.

“Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre”, cerró, según informa Pronto.