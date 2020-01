Una tropilla de San Francisco fue la gran ganadora en el Festival de Diamante

Se trata de la tropilla entablada de Julio Costamagna, de diez animales, que logró reunirse en apenas 20 segundos en un entrevero. "Es un premio al esfuerzo y a la dedicación. Es un logro de todo el grupo que me acompaña", señaló Costamagna.

El pasado fin de semana cerró el tradicional Festival de Jineteada y Folclore en la localidad de Diamante, provincia de Entre Ríos, donde la tropilla entablada del Julio Costamagna fue la ganadora del entrevero realizado el domingo.

El hombre sanfrancisqueño, que pertenece al Centro Tradicionalista Amigos de la Tradición Rancho Federal, logró reunir a su tropilla de 9 caballos y una yegua madrina en apenas 20 segundos, en lo que fue su primera participación en el certamen.

"El viernes hicimos al primera presentación, había unas 20 mil personas en el festival. Presentamos la tropilla individualmente y luego hubo un pequeño entrevero. El sábado hicieron una jura, porque hay tropillas de distintas categorías: potros, que son caballos sin amansar; redomones, que ya tienen un proceso de amanse y de trabajo; y tropillas de mansos", contó.

"Yo llevé una tropilla de mansos. Hace cuatro años que los tengo, la tenia de potro (un año) y redomones (dos años)", explicó.

"El domingo se hizo el encierre y la suelta de tropillas donde tuve la suerte de ser el ganador, los junte en 20 segundos. Ahí participaron 22 tropillas, aproximadamente unos 300 caballos sueltos en el campo y los pude juntar lo mas rápido posible", señaló.

Tropilla entablada y entrevero El entrevero se caracteriza por presentar caballos del mismo pelaje o color (tropilla entablada), que se mezclan unos con otros y se los encierra con una lona. Luego se los suelta al campo y aparecen las yeguas madrinas, encargadas de juntarlos. Costamagna contó cómo surge esta actividad tradicional de destreza criolla. "El gaucho en la pampa no tenía campo cerrado o alambrado y tuvo la habilidad de juntar caballos castrados, que se adiestran mejor, con una yegua mansa. Así se logra que el caballo siga a la yegua madrina sin necesitar de un corral o de amarrarlos, con amarrar la yegua bastaba, el caballo se queda", indicó. "La yegua madrina es la mas mansa de todas, en cualquier lado comanda la tropilla. Antiguamente las tropillas eran de 7 caballos más el "lunar". Este es un cabalo diferente y el mejor de la tropilla, el gaucho lo usaba para ir a la pulpería los domingos", relató. "Hoy en día hay tropillas más numerosas, yo llevé a Diamante 9 caballos y una yegua, pero había tropillas más grandes de hasta 14 caballos", sostuvo.

Un premio al esfuerzo

Costamagna explicó que este trabajo es un premio a la dedicación y al esfuerzo colectivo. "Es algo muy lindo haber obtenido este premio, pero esto no se hace solo. Hay mucha gente que me da una mano, que trabaja conmigo, que no los nombro porque puedo olvidarme de alguien", señaló.

"Tengo gente que esta continuamente al lado mío. A Diamante fuimos en grupo para trabajar con los caballos, atenderlos bien. El caballo cuando llega a un lugar así desconoce enseguida y hay que atenderlo, darle de comer", agregó.







Una gira exitosa

Por otro lado, Costamagna indicó que junto al Centro Tradicionalista Amigos de la Tradición "Rancho Federal" cerraron este domingo su participación en festivales. "Salimos en septiembre a la localidad de Pasco (Córdoba), lo hicimos a pata de caballo, hicimos 200 kilómetros para representar a San Francisco con la tropilla entablada. En octubre fuimos a Cabral (Santa Fe), en noviembre fuimos a Pergamino, a la Fiesta de la Tradición, y a la localidad de Navarro, en el Día Nacional del Gaucho. Y terminamos el ciclo en Diamante", precisó.

"Estamos muy contentos porque se terminó el año bien y se empezó mucho mejor", agregó.

"Ahora estoy armando otra tropilla. A esta vamos a darle descanso, tenemos invitaciones para participar en otros eventos, pero no vamos a participar", señaló.

"Quiero agradecer a los amigos de Rancho Federal, a mis compañeros que no los nombro porque puedo dejar a afuera a mucha gente. Esto no se hace solo se hace con al ayuda de muchos amigos, pero principalmente de la familia que acompaña", concluyó.