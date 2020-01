Nacional de Baby: los partidos de la segunda noche

Ya comenzó a rodar la pelota en la 44º edición del Campeonato Nacional "Matías Smut" con los partidos de la primera fecha de la fase inicial que se disputaron el domingo por la noche. Este lunes se juega la segunda fecha a partir de las 21 en todas las sedes.

Los resultados del domingo y los partidos del lunes:

ZONA 1 (General Savio)

Domingo

3 de Febrero 4-0 La Hidráulica

Los Albos 0-1Sagrado FC

3 de Febrero 1-5 Gral. Savio

Lunes

21 hs La Hidráulica vs Los Albos

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs 3 de Febrero vs Sagrado FC

23.20 hs Gral. Savio vs La Hidráulica

ZONA 2 (Deportivo Oeste)

Domingo

LN Alem 0-4 Iturraspe

Dep. Norte 0-5 Villa Bonich

LN Alem 0-2 Dep. Oeste

Lunes

21 hs Iturraspe vs Dep. Norte

2150 hs RECREATIVO

22.40 hs Alem vs Villa Bonich

23.20 hs Dep. Oeste vs Iturraspe

ZONA 3 (CD River)

Domingo

Racing (Cba) 4-1 Sp. Santa Clara

El Trébol 0-3 Sp. Belgrano

Racing (Cba) 0-1 CD River

Lunes

21 hs Sp. Santa Clara vs El Trébol

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Racing vs Sp. Belgrano

23.20 hs River vs Sp. Santa Clara

ZONA 4 (Tiro y Gimnasia)

Domingo

Lomas de San Martín 0-0 Ctro. Social Brk.

2 de Abril 1-0 Sp. La Playosa

Lomas de San Martín 4-0 Tiro y Gimnasia

Lunes

21 hs Ctro. Social Brk. vs 2 de Abril

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Lomas SM vs La PLayosa

23.20 hs Tiro y Gimnasia vs Ctro. Social Brk.

ZONA 5 (Los Andes)

Domingo

Barrio Jardín 4-1 Racing (Cba) “B”

Seis Estrellas 0-0 Los Andes

Lunes

21 hs Seis Estrellas vs Barrio Jardín

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Los Andes vs Racing (Cba) "B"

ZONA 6 (El Faisán)

Domingo

Def. Rosarinos 2-1 SS Devoto

Dep. Sebastián 1-1 20-21

Def. Rosarinos 2-0 El Faisan

Lunes

21 hs SS Devoto vs Dep. Sebastián

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Def. Rosarinos vs 20-21

23.20 hs El Faisan vs SS Devoto

ZONA 7 (Inf. Xeneize)

Domingo

Argentino del Norte 3-2 Granaderos de Castelar

Dep. Josefina 0-2 Colón de Santa Fe

Arg. del Norte 0-2 Xeneize

Lunes

21 hs Granaderos vs Dep. Josefina

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Arg. Del Norte vs Colón

23.20 hs Xeneize vs Granaderos

ZONA 8 (Estrella del Sur)

Domingo

Amigos de Ituzaingó 0-0 Liga Juvenil

Barrio Cabrera 0-3 Flecha del Plata

Amigos de Ituzaingó 2-1 Estrella del Sur

Lunes

21 hs Liga Juvenil vs Barrio Cabrera

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Ituzaingó vs Flecha del Plata

23.20 hs Estrella del Sur vs Liga Juvenil

ZONA 9 (DMD Freyre)

Domingo

Luxardo 2-0 Florida

9 de Julio (Freyre) 1-0 Def. de Frontera

Luxardo 0-0 DMD Freyre

Lunes

21 hs Florida vs 9 de Julio

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Luxardo vs Def. De Frontera

23.20 hs DMD Freyre vs Florida

ZONA 10 (Belgrano)

Domingo

20 de Junio 1-1 Talleres Filial San Fco.

Dep. Oeste Cat. 2008 0-2 Alianza Sta. Clara

20 de Junio 0-1 Belgrano

Lunes

21 hs Talleres vs Dep. Oeste cat. 2008

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs 20 de Junio vs Alianza Sta. Clara

23.20 hs Belgrano vs Talleres

ZONA 11 (Tarzanito)

Domingo

Liga Juvenil "B" 2-0 Huracan (Las Varillas)

Estrella del Sur Cat. 2008 0-6 Antártida Arg.

Liga Juvenil "B" 1-0 Tarzanito

Lunes

21 hs Huracán vs Estrella del Sur cat. 2008

21.50 hs RECREATIVO

22.40 hs Liga Juvenil "B" vs Antártida Arg.

23.20 hs Tarzanito vs Huracán