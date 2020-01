"Prefiero la tarjeta alimentaria y no que aumenten los planes", señaló Margarita Barrientos

La referente social y fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, tiene una relación de décadas con el expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, esto no impidió que Barrientos se sume entusiasmada al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre que encabeza el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En una entrevista con el programa radial Antes y Después, que se emite por la Once Diez, la propia Barrientos señaló: "Sí, me voy a sumar y vamos a trabajar mucho en ese sentido, porque es lo que me gusta hacer y es hora de que nos pongamos a trabajar en serio".

Ante la consulta del conductor del ciclo, respecto de si la tarjeta alimentaria -que se entrega en el marco de ese plan- puede llegar a favorecer el clientelismo y si no era mejor reforzar la Asignación Universal Por Hijo, ella respondió: "La tarjeta alimentaria está buena. Porque tiene un destino para comprar alimentos y puede haber un control, que sea leche, carne, frutas, pan. Eso me parece bueno".

Y en cuanto a la comparación con la AUH ponderó el mecanismo que se está creando: "Yo creo que es importante que haya trabajo. Yo prefiero que haya trabajo antes que haya planes. Prefiero la tarjeta antes de que aumenten los planes y la gente no tenga una salida laboral. En la AUH no hay un control, es distinta la tarjeta alimentaria a los planes".

Además, pidió que se le tenga paciencia a la administración que encabeza Alberto Fernández: "Acuérdese que no hace dos meses que está el Gobierno y le estamos exigiendo demasiado". Y elogió el rumbo del primer mes: "El punto básico es que están partiendo de que la necesidad es paliar el hambre y todo lo que acarrea esto. Yo creo que está muy bueno. Están apuntando bien en ese sentido. Ojalá apunten al trabajo también".

Asimismo afirmó que Macri ya sabía que ella se sumaría a la iniciativa y que, incluso, el contacto con Daniel Arroyo llegó por medio de Carolina Stanley, quien estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión anterior. (Fuente www.perfil.com).