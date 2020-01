Fideicomiso Procrear: ¿cuánto dinero se gasta en custodia de las viviendas que no se entregan?

En San Francisco hay 230 listas desde hace tiempo, esperando unas últimas pruebas de cloacas. En el país son alrededor de 5 mil las terminadas pero que no son entregadas al momento.

El intendente Ignacio García Aresca confirmó días atrás a El Periódico que ya mantuvo contactos con funcionarios del nuevo Gobierno nacional respecto a la entrega de las viviendas del complejo Procrear que se levantaron al sur de nuestra ciudad: 432 en total de las cuales más de la mitad están listas y equipadas.

“Ya iniciamos diálogo con el nuevo Gobierno nacional. Días atrás vinieron a hacer unas pruebas de agua, faltan otras de cloacas y estaríamos próximos a inaugurar las primeras 230 viviendas. Son prioridad para nosotros que compramos los terrenos y los donamos para esto “, señaló el mandatario municipal, quien no dudó en decir que este 2020 será el año de entrega.

Gran costo de custodia

Pero mientras las obras se demoran existe un gasto oneroso en materia de custodia. se trata de grandes complejos en obra en todo el país, donde se debe resguardar materiales, herramientas de trabajo y todo el equipamiento con el que ya cuentan muchas viviendas. En el caso de San Francisco, la mitad ya tiene sus cocinas, juegos de mesada, termotanques, calefactores, entre cosas.

Técnicos que participan del programa sostienen que el fideicomiso del Procrear, que administra el Banco Hipotecario, gasta 70 millones de pesos por mes solo en custodia. Es el valor de 28 casas (a un promedio de $2,5 millones). Dentro de esta cifra se encuentra contemplado el resguardo del complejo de nuestra ciudad.

Por eso, se vuelve necesario efectuar de una buena vez la entrega porque al no asignarse se convierten en un costo de un programa que debería recuperar parte de la inversión luego con las cuotas de los créditos hipotecarios.

Una demora grande

El déficit habitacional en nuestra ciudad es grande. Los últimos planes ejecutados son los de barrio Ciudad, donde se levantaron 400 viviendas, y luego otras 95 en un sector de barrio Parque, gestionados en el gobierno municipal del radical Hugo Madonna y terminadas y entregadas las casas durante el mandato del justicialista Martín Llaryora.

Tras ello, el municipio comenzó a adquirir tierras y a vender lotes a un precio menor que los del mercado, con la premisa de que los sanfrancisqueños puedan empezar a soñar con la casa propia. En ese marco, se adquirieron terrenos entre los años 2011 y 2012 al sur de nuestra ciudad, los que fueron entregados a la Nación para que se levanten 432 viviendas del Plan Procrear.

El movimiento de suelo inició en septiembre de 2014, época lluviosa por entonces lo que fue atrasando los trabajos. Ya en 2015 se normalizó la situación y tras algunos vaivenes y conflictos con las empresas constructoras, las casas se fueron construyendo a un ritmo lento. También influyó el contexto económico nacional, la devaluación del dólar y demás situaciones.

¿Por qué no tienen dueño?

Según explicó en noviembre pasado el secretario de Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, Iván Kerr, la lentitud se debió además a la complejidad de realizar las obras de ejecución nacional en predios que necesitaban habilitaciones y permisos provinciales y municipales que, muchas veces, se demoraron.

El funcionario puso como ejemplo en una entrevista con un medio porteño un desarrollo en el municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires. Los beneficiarios habían sido sorteados hacia el fin del mandato de Cristina, pero un fallo judicial y cuestiones burocráticas trabaron la entrega de las primeras viviendas hasta 2017.

“Heredamos Tigre todo sorteado y, cuando fuimos, salió un fallo de Arroyo Salgado que nos suspendió la obra en el predio porque los municipios no daban factibilidades de inundabilidad”, dijo Kerr. “Tuvimos que hacer todo el recorrido con la obra, acompañar a las familias, hacer el rulo para aprobar los planos y eso demoró muchísimo la entrega”, siguió. “Entonces, preferimos no hacer sorteos en ningún predio hasta no tener las obras terminadas”, continuó.

Actualmente existen más de 11 mil viviendas en desarrollos urbanísticos del plan Procrear casi listas para entregar. De ellas, 5 mil están terminadas y podrán otorgarse durante el primer semestre de 2020. ¿Será de una vez por todas en San Francisco?