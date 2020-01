Un sanfrancisqueño busca a su papá biológico para reconstruir su historia

Se trata de Sergio López (33), que inició una búsqueda a través de las redes sociales para dar con su papá. "A lo mejor esta persona no sabe que existo o sabe, pero no supo cómo acercarse", expresó.

A través de una publicación en Facebook, Sergio "Tato" López (33) comenzó una búsqueda para dar con su padre biológico. Fue a ocho años de que la idea comenzara a rondarle en la cabeza.

En una charla con El Periódico López, que nació el 23 de enero de 1986 en San Francisco, contó que fue adoptado de muy pequeño y que fue a sus 8 años cuando se enteró. "Fue casi sin querer, por el Baby Fútbol, vi que tenía un apellido pero firmaba con otro y ahí descubrí que era adoptado, me lo contó mi familia adoptiva", recordó.

López afirmó que el hecho de convivir con esa información no le pesó sino hasta que fue creciendo. "Era algo natural para mi, no tomaba conciencia en ese momento. Fui creciendo y empecé a tener relación con mi familia biológica, porque mi familia adoptiva nunca me negó el contacto, es más, tengo bastante relación con ellos, nunca corté ese lazo con mi familia biológica", dijo.

Cuando habla de su familia biológica se refiere a sus abuelos y sus tíos que, comentó, viven cerca de su casa. A su mamá, Haidee Ana Sánchez, la conoció recién a sus 25 años, cuando vino desde Tierra del Fuego, donde vivía, hasta San Francisco.

"Hace 7 años aproximadamente vino a la ciudad mi mamá, porque estaba en otro lado. Me preguntaron si quería conocerla, que era mi decisión. Y dije que sí, porque ya había pasado mucho tiempo. Me parecía que seguir con rencores viejos no tenía sentido. La conocí y quedó la charla pendiente de saber quién era mi papá", contó.

Acto seguido, agregó: "Ella vino acá unos días, estaba viviendo en Tierra del Fuego. Fuimos a una de las primeras peatonales que se hacían. Había quedado pendiente que al día siguiente íbamos a charlar justamente de ese tema. Y ella lamentablemente falleció esa noche. Me fui a la una y media de la mañana a mi casa y a las dos y media me avisan que había fallecido".

"Así que quedó pendiente esa charla. Y quedó siempre pendiente esa búsqueda", lamentó.

Pero las nuevas tecnologías le dieron esperanza e hicieron que tome fuerza nuevamente en su objetivo. "Hoy inicié la búsqueda porque hay una gran herramienta que es Facebook. Hay una página en donde se dieron un montón de encuentros y ahí inicié la búsqueda", apuntó.

López reconoció que antes de comenzar con la búsqueda no contaba con ningún dato sobre su papá, por lo que partió desde el nombre de su mamá. "Siempre pregunté, pero nadie tenía el dato de mi familia biológica. La gente más grande nunca supo ese dato. Entonces decidí buscarlo en esta página", explicó.

Tras ello, afirmó, mucha gente comenzó a aportarle datos. "Hubo gente que fue aportando datos, que uno esta manejando, pero hasta ahora nada concreto, Esto recién empieza, estoy más tranquilo en ese sentido. Me dan apellidos, gente que conoció a mi mamá y que en ese momento estaba en pareja con tal persona, o que estaba viviendo en tal lado", dijo.

Y aseguró que están tras una pista: "Hay una pista concreta que estamos siguiendo con mi pareja, porque me ayuda un montón, es el apoyo psicológico y está conmigo recabando datos. Hay un dato que estamos manejando. No queremos apresurarnos pero hay una pista firme. Estamos apuntando acá nomás cerca de la ciudad, esperamos tener este contacto".

"Cerrar una historia"

Para Sergio, encontrar a su papá sería "cerrar una historia" de su vida. "A lo mejor esta persona no sabe que existo o sabe, pero no supo cómo acercarse. Es conocer un poco para saber mi historia. Yo conozco a toda mi familia biológica sin mi padre. Entonces es eso. No quiero reclamarle nada, tuve una infancia hermosa, una vida hermosa con mis padres adoptivos, y es simplemente saber un poco mis orígenes", sostuvo.

En este camino, agradeció la ayuda de todos. "Todos me apoyan, mi familia adoptiva aportó algunos datos, sobre todo mi papá, mi mamá, y están apoyándome, porque siempre tuve la posibilidad de tener la libertad de decidir yo. Mi familia biológica está cerca de mi barrio y tengo mucho contacto con ellos, nunca me lo prohibieron, siempre decidí yo si quería tener contacto o no. Me ayudaron y me están ayudando con lo poco que ellos saben también", subrayó.

Sobre el final, se sorprendió por la difusión de su historia. "Esta publicación no pensamos que se iba a masificar tanto a través de Facebook. Y mucha gente que pasó la misma historia hoy se está animando a contarlo", destacó.

Cómo contactarse

Para contactarse con Sergio López se puede enviarle un mensaje privado en Facebook.