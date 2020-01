Video: pánico en el río Paraná al aparecer una anaconda en la playa

Turistas que se encontraban disfrutando de una tarde de playa en el río Paraná vivieron momentos de pánico ante la presencia de una serpiente de gran tamaño.

Se trata de la víbora curiyú, conocida popularmente como anaconda amarilla, especie que se encuentra en serio peligro de extinción.

El episodio se registró en el balneario de Piedras Blancas en la provincia de Entre Ríos.







El intendente local, Jorge Fabricio Gino Mesquida, señaló que este tipo de reptiles no genera peligro para las personas, siempre y cuando no se vean amenazados.

"Algunas de las personas que estaban disfrutando de nuestras playas durante el último fin de semana se alarmaron por la aparición de la curiyú. Ante esta situación, el cuerpo de guardavidas actuó de manera inmediata, capturándola y depositándola sana y salva en la reserva natural El Brete que es un área protegida", aseguró el jefe comunal a TN.

El biólogo Alfredo Berduc, por su parte, coincidió con el intendente Mesquida y aseguró que la serpiente en ese tamaño es inofensiva.

"Su nombre científico es Eunectes Notaeus, se la llama también anaconda amarilla. Es una boa constrictora que en ese tamaño no representa peligro alguno. Si se la hostiga, puede morder, pero no tiene veneno y no es peligrosa para los seres humanos", aseguró al Diario UNO de Entre Ríos.