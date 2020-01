La Peatonal suma blues con Fabiana Ledesma

Este domingo 12 de enero tendrá lugar la segunda noche de “La Peatonal de la 25”, con artistas para todos los gustos. Entre ellos está Fabiana Ledesma (27), que se presentará por segunda vez sobre este escenario.

La cantante, cordobesa de nacimiento pero radicada en nuestra ciudad, dialogó con El Periódico y adelantó parte de su repertorio.

“Me toca melódicos, lentos. Es mi ramo, pero voy a ir variando. Este fin de semana no voy a hacer específicamente boleros y lentos, como suelo hacer, voy a hacer una rama bastante amplia, un variadito de lo que yo sé hacer, para decir ‘esto es Fabiana, no solo el bolero’”, comentó.

Así, el repertorio girará por canciones de Laura Pausini, Mariah Carey, Enanitos Verdes y Pappo, entre otros artistas. “Es una rama amplia, de un lento a algo de blues, y a un rock tranqui”, sumó.

La cantante se mostró muy feliz de haber sido convocada por segunda vez y agradeció a quienes la tuvieron en cuenta. A la vez aseguró que participar de este escenario es una “buena oportunidad” y destacó la calidad del resto de los artistas.







Sus inicios y su futuro

Ledesma canta desde hace unos 15 años. “Desde chica en realidad, mucho más tiempo, nada más que empecé como corista. A partir de los 17 me empecé a tomar la carrera más en serio, antes era más chica y no le prestaba mucha atención”, contó.

Entre los escenarios de los que formó parte se destaca, por ejemplo, el de Bomberos Voluntarios donde le hizo cortinas musicales a Chébere y a Dale Q’ Va, o el del Superdomo, donde participó del ciclo “Domingos Diferentes” organizado por el Consejo Municipal del Adulto Mayor.

“Vengo de Córdoba, canté en muchos lados. A los 17 me fui a Córdoba para un casting del ‘Soñando por Cantar’. Quedé seleccionada y en esos lugares están los famosos representantes medio como escondidos, que si te ven te agarran. Y ahí fue donde yo tuve mi primera vez, una experiencia muy buena con representantes, muy legalizado. Ellos me abrieron muchas puertas. Canté en muchos boliches conocidos en Córdoba. Después me vine para acá y acá me costó”, reconoció.

Sus objetivos para este año van por el mismo camino, el de seguir creciendo en la música. Así, planea formar una banda de blues. “Me gustaría de una vez armar mi banda. No haría lentos, sino blues. Me gusta un blues tipo Amy Winehouse. Me gusta mucho esa rama y a mi voz la puedo llegar a jugar mucho. En ese tipo me iría muy bien. O como Duffy. Me identifico con ese tipo de voces, que son dos voces muy distintas, dos ritmos muy distintos, pero combinándolos se podría lograr algo muy bueno”, reveló.

Y anunció: “Siempre me gustó la música, le puse garra y realmente me lo tomo en serio, aunque a veces no me tomo el tiempo que me tengo que tomar porque tengo mis hijos, mi casa, mi trabajo, a veces se me dificulta. Pero si yo pudiera le metería más garra”.

Grilla

Este domingo se presentarán, desde las 20, Aldo Parino, Emanuel Villalba y su violín, Fabiana Ledesma, Trío del Este, Grupo Impacto, Antonela Biraghi y Simón Oyola, Huellas Copleras, Mate de Luna y Súper León.