Cambio de calendario para Sportivo Belgrano

Este miércoles se se terminaron de confirmar algunas fechas de disputa de los cruces de fase preliminar de Copa Argentina. Por este motivo se reprogramaron también algunos encuentros del torneo Federal A y uno de ellos es el cruce entre Atlético Güemes y Sportivo Belgrano.

Este partido corresponde a la fecha 17 y se iba a disputar el día domingo 2 de febrero. Sin embargo, ahora el encuentro se disputará el sábado 1.

De esta manera el calendario de Sportivo Belgrano quedó de la siguiente manera:

PRETEMPORADA

Sábado 11 de enero - 10 hs Sportivo Belgrano vs Unión de Santa Fe

Miércoles 15 de enero - 10 hs Sportivo Belgrano vs Ben Hur de Rafaela

COMPETENCIA OFICIAL

Domingo 19 de enero - Sportivo Belgrano vs Unión de Sunchales (Copa Argentina)

Domingo 26 de enero - FECHA 16: Sportivo Belgrano vs Sp. Las Parejas

Sábado 1 de febrero - FECHA 17: Atl. Güemes vs Sportivo Belgrano

Miércoles 5 de febrero - Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano (Copa Argentina)

Domingo 9 de febrero - FECHA 18: Sportivo Belgrano vs Depro

Domingo 16 de febrero - FECHA 19: Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

Domingo 23 de febrero - FECHA 20: Sportivo Belgrano vs Boca Unidos

Domingo 1 de marzo - FECHA 21: Chaco For Ever vs Sportivo Belgrano

Sábado 7 de marzo - FECHA 22: Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte

Domingo 15 de marzo - FECHA 23: Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano

Domingo 22 de marzo - FECHA 24: LIBRE

Domingo 19 de marzo - FECHA 25: Sportivo Belgrano vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Domingo 5 de abril - FECHA 26: Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sportivo Belgrano

Domingo 12 de abril - FECHA 27: Sportivo Belgrano vs Central Norte

Domingo 19 de abril - FECHA 28: Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sportivo Belgrano

Domingo 26 de abril - FECHA 29: Sportivo Belgrano vs Sarmiento

Domingo 3 de mayo - FECHA 30: San Martín (Formosa) vs Sportivo Belgrano





Con información de Ascenso del Interior