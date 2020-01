Tomás Tobares, un pequeño con grandes sueños

En su primera experiencia en competencia anual, Tomás Tobares (9) se consagró subcampeón de la categoría Escuela en el campeonato de Centro Oeste Santafesino de motos. El pequeño sanfrancisqueño se inició en las carreras de la mano de su padre, un reconocido proveedor de cubiertas del CAM y sueña con llegar lejos.

Claudio Tobares, padre del niño, contó que se encuentra ligado al CAM (Certamen Argentino de Motociclismo) desde hace 20 años y fue allí donde nació la pasión de Tomás por los fierros. "Yo lo hacia como un hobby, pero después se tornó un trabajo mas que un pasatiempo y por eso Tomás nació vinculado a los fierros, porque además venimos de una familia fierrera, mi papa corría en moto", sostuvo.

"Desde los cuatros años viene conmigo al CAM, yo tengo una gomería y una representación de marcas de cubiertas para las categorías de 110, 50 y minimotos", indicó Claudio.

No fue fácil insertarse en el mundo competitivo, y menos a esa edad."Él fue creciendo en el ambiente y un día pidió moto. El primer año fue un intento fallido porque tuvimos un accidente en la calle, yendo en bicicleta se chocó un contenedor y perdimos el año completo. El año pasado apuntamos al CAM, pero por una razón de presupuestos y mas que todo de nervios no pudimos clasificar", señaló Claudio.

La segunda chance

Tras no poder continuar en el CAM, Tomás tuvo una nueva oportunidad en el Centro Oeste Santafesino AMMET. "Fuimos invitados a participar de una carrera en El Trébol, probamos la moto pero se nos rompió, por suerte vino un hombre de Puerto Aragón que nos dio una mano y así ganamos esa carrera siendo la segunda fecha. Empezamos así, nos quedamos compitiendo ahí, peleamos el campeonato y la mala suerte nos jugó una mala pasada en la ultimas fechas, pero salimos subcampeones que no es para nada malo", contó Claudio.

Tomás Tobares, un pequeño con agallas.



El próximo paso: correr en el CAM y el campeonato del COS AMMET

Por su parte, Tomás no afloja y no ve la hora de volver a correr. En su primera experiencia contó que terminó muy contento pese a tener que lidiar con los nervios del debut. "La última carrera fue la mas difícil porque jugaban mucho los nervios, queríamos salir campeones y no se nos dio, terminamos subcampeones", contó el pequeño.

Fue un año de competencia dura, sin dudas con el correr de las fechas la confianza fue aumentando, la templanza y la habilidad también juegan un gran papel sobre todo por su corta edad. Sin embargo, a Tomás le gustaron las primeras carreras del año, principalmente por la dificultad que tuvo que enfrentar. "A mí me gustaron dos carreras: la primera y la segunda. "En la primera largamos últimos desde adentro, me tuve que abrir y esperar que se frenen todos para escaparme", relató.

"En la segunda también tuve que remontar desde atrás, pero en la primera vuelta ya los habíamos alcanzado. En al segunda vuelta ya estaba en la punta, empezamos a cuidarnos para ganar y se nos dio", explicó.

En cuanto a objetivos, Tomás dejó claro que en este 2020 quier ir por más. "Si Dios quiere empezamos en el CAM y quiero salir campeón en el COS AMMET", señaló.

Tobares terminó el campeonato 2019 con una cosecha de 242 puntos. El líder Michel Ferrero sumó 287, mientras que el tercero fue Gustavo Ceriani con 201 puntos.

Aprender y seguir trabajando

Claudio explicó que Tomás tiene el apoyo de toda la familia. "Lo que veo es que los más chicos tienen más conciencia que los más grandes. Tienen mucho que aprender también, pero eso se va dando a través del sacrificio", sostuvo.

"Un lo apoya y lo acompaña, incluso hubo carreras en las que tenía miedo. Lo que uno quiere es que él haga lo que sienta que puede hacer, nada más. Después verlo en la carrera son sensaciones muy lindas, yo nunca tuve el apoyo para correr y voy tratar de que él si lo tenga", precisó.

En cuanto al presupuesto, Claudio indicó que es una de las trabas más grandes en este tipo de competencias y que se consigue todo "a pulmón". "Ahora tenemos una reunión con director de deportes de San Francisco que nos va a dar una mano, principalmente para el entrenamiento físico, después se nos complica bastante el entrenamiento con la moto porque no tenemos circuito", explicó.

Tomás Tobares junto a su familia.