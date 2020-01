Se escapó de la prisión domiciliaria el hombre acusado de quemar y matar a su ex pareja

Florencia Coria y su ex pareja, ahora prófugo.

El presunto femicida de Florencia Coria, la joven que falleció este miércoles en el Heca como consecuencia de sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, se escapó de su casa donde estaba bajo una prisión domiciliaria sin controles especiales.

Cristian Cabrera, de 43 años, estaba bajo arresto acusado de haber provocado lesiones a su ex pareja el domingo 29 de diciembre tras una pelea en Villa Constitución.

El sospechoso se habría fugado entre las 7 y las 11 de este miércoles. Es decir, después de conocerse la muerte de su ex mujer en el hospital de emergencias de Rosario.

Según informó el periodista Ariel Gómez desde Villa Constitución, la Fiscalía de esa ciudad decretó a Cabrera en rebeldía y ordenó su captura.

La fuga se detectó a las 11 cuando personal policial fue hasta el domicilio de Mitre al 800 en el barrio Santa Mónica para trasladarlo a Tribunales pero no encontró al sospechoso. Su hermano declaró que lo había visto más temprano, a las 7, en esa vivienda. No hay más precisiones porque el hombre no tenía ni pulsera ni tobillera electrónica.

Cristian Cabrera había discutido con su ex pareja, Florencia, en la casa de Villa Constitución y ella terminó prendida fuego. El día posterior al ataque el hombre fue acusado de rociarla con alcohol y quemarla. Sin embargo, él sostuvo que fue ella quien se autoagredió.

La fiscal Analía Saravalli lo acusó por “homicidio agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa ambos en concurso ideal”. Con la muerte de Florencia, esa figura se agravó. la prisión domiciliaria fue dispuesta por el juez Ignacio Vacca en la audiencia imputativa del 30 de diciembre de 2019.

La joven era de Rosario y estaba radicada en la ciudad. Se había separado de Cabrera, a quien había denunciado por primera vez en diciembre de 2015 por violencia de género, cuando estaban recién casados. La familia afirmó que Florencia hizo muchas denuncias y la Justicia no respondió. (Fuente: Rosario 3)