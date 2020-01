Talento local en la Final Exhibition Copa Mapei

El próximo sábado se viene la segunda edición de la Final Exhibition Copa Mapei en el estadio de El Ceibo. Hasta allí llegarán las máximas figuras internacionales como los bahienses Juani Mieres, Miguel Lamperti, Fernando Belasteguín, entre otros. Pero también habrá presencia local con la participación de Leonardo Yob e Ignacio Caluva.

Los jóvenes sanfrancisqueños animarán la apertura de la jornada con la disputa de un partido -también de exhibición- junto a Maximiliano Sanchez Blasco e Ivo Andermatten. Son las promesas del pádel argentino y futuros cracks que tendrán la posibilidad de jugar ante un gran marco de público, algo impensado para ellos, según relataron.

"Una oportunidad increíble", dijo Yob

Leonardo no ve la hora de que llegue el sábado. El joven sanfrancisqueño lo definió como "una oportunidad increíble" de codearse con los mejores del mundo y de poder mostrarse. "Es gracias a Diego Bossa que nos da la confianza y la posibilidad de medirnos ante tanta gente y con los mejores del mundo, no vamos a jugar en contra pero vamos a estar con ellos", sostuvo.

"Ser local no tiene contra, esta es una oportunidad para demostrar tu nivel y demostrarle a la gente todo lo que hacés para llegar a ser como los grandes. Es la oportunidad para mostrar que hay nivel en la ciudad y chicos que se dedican a esto y quieren llegar a ser alguien", indicó Yob.

"Yo nunca tuve la chance de jugar ante tanta gente, sí jugué las copas que se jugaron acá y algunos torneos de primera, pero jugaba los primeros días y como mucho iban 100 personas. Ahora va haber casi 1000 personas. No se si es nerviosismo porque no es una competencia, será una exhibición y por eso vamos tratar de disfrutarlo lo mas posible adentro, va a estar lindo", sentenció.

Leonardo Yob ya trabaja pensando en el sábado.



Caluva: "Nunca lo hubiese pensado estar en un evento así"

Por su parte, Ignacio Caluva tuvo un gran 2019 en la disciplina y comenzar el 2020 de esta manera, pera él, es un gran envión anímico en lo personal. Además, jugar con amigos lo que le da un carácter especial al evento. "En corto tiempo nunca lo hubiese pensado estar en un evento así con los mejores del mundo, además conozco a los tres desde chicos, son amigos y desde los cuatro años competimos en menores. Fui compañero de los tres: apenas empecé el Selecitivo estuve con Maxi Sanchez Blasco, 2019 jugué con Leo Yob y con Ivo también compartimos cancha. Es muy lindo jugar con ellos a estadio lleno", explicó.

"Nacho" fue un poco más allá y contó con qué se encontrará la gente que se acercará a ver su partido. "Van a ver que hoy en día el pádel es un deporte muy físico, muy explosivo, van a ver buena pegada y como va cambiando el pádel a lo largo del tiempo. Antes era más conservador, uno se quedaba en la red, con puntos largos, pero hoy cambió mucho y van a ver un juego dinámico con bolas rápidas, casi todos lo globos van a ser smash. Hay dos muy buenos pegadores cono Ivo y Maxi que juegan de revés. Quizás con Leo no vamos a tener tanto esa oportunidad", señaló.

En 2019, Ignacio Caluva fue el mejor de San Francisco en la disciplina.

Futuros cracks

Para Yob fue gran año en el pádel, pero él hubiese querido ir por más. Yob no pudo participar de todas las competencias que hubiese querido porque tuvo que dedicarse a terminar el secundario, pero en 2020 asegura que irá por todo.

"Estaba muy jugado con las faltas en la escuela, tampoco me hacían la licencia deportiva; y el dinero se podía conseguir porque para eso hice siempre todo lo posible, pero bueno. Al margen de todo esto tuve buenos resultados porque siempre me busqué los tiempos para entrenar y hacer las tareas, todo se puede y más ahora que voy a tener mas tiempo para mejorar en lo físico, en el juego y más tiempo para viajar. Por suerte mi familia me apoya mucho en esto", sostuvo Yob.

"Quieras o no hay que dedicarle mucho tiempo y dedicarse de lleno. El nivel de 2019 me deja un pantallazo de que si me pudo dedicar y si le meto pilas, se puede", indicó

En ese marco, Yob explicó que su meta para 2020 será seguir sumando competencias. "En 2019 jugué un par de torneos de menores, tuve buenos resultados pero no pudimos jugar todos por lesiones. Le dimos pelea a los mejores, jugadores que estaban en primera nacional", señaló.

Volver a la Selección

Por su parte, Caluva tuvo un 2019 lleno de objetivos alcanzados. Fue ampliamente el mejor exponente de la disciplina en San Francisco participando en competencias nacionales e internacionales. El jugador aseguró que tuvo un año de "mucho aprendizaje" y que en 2020 quiere volver a la Selección Argentina.

"Sumé mucha experiencia en torneos AJPP, donde participé primera vez, tuve muchas cosas lindas: compañeros, nuevos objetivos y me di cuenta que puedo ir por más. Tuve más roce, empecé a jugar en segunda y en primera, pero necesito más experiencia, sé que tengo que pensar un poco más en la cancha, no ser ansioso, eso sé que tengo que mejorarlo y este año con psicólogo deportivo vamos a ver que pasa", señaló.

"Este es mi último año en los selectivos de menores para estar en la Selección, me gustaría volver a estar como lo hice 2016 y estar entre los mejores de Argentina en menores. Espero estar entre los mejores 100 del ranking AJPP, y en lo personal espero llegar a alguna final de primera", indicó Caluva.