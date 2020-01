Antártida Argentina no participaría en los torneos de mayores de Liga Regional

A menos de un mes para el cierre de inscripciones, el "pingüino" no logró conformar una subcomisión para al fútbol de reserva y primera. Desde el club lo ven como poco probable la participación en los torneos de 2020. De todas maneras sí participarán las divisiones inferiores.

El "pingüino" no ingresaría en Liga Regional con las divisiones mayores.

El 7 de febrero de 2020 se cierran las inscripciones para los torneos de divisiones mayores de Liga Regional de Fútbol, un mes mas tarde arrancaría la competencia. El Club Antártida Argentina aún no tiene definido si participará en los torneos con reserva y primera división, y a esta altura lo ven como poco probable.

Desde la institución informaron a este medio que hasta el momento no lograron conformar una subcomisión que se haga cargo de las divisiones mayores. "A esta altura en otros años ya teníamos armado el cuerpo técnico, la fecha de pretemporada, todo. Todavía no lo podemos asegurar porque hay tiempo hasta febrero, pero este año lo más probable es que no hagamos fútbol con las divisiones mayores", expresó Eduardo Pedrone, presidente del club.

En noviembre de este año, tras el descenso a la Primera B, Pedrone había manifestado las dificultades que había atravesado el fútbol en la institución. Esas dificultades obedecían a los altos costos de los viajes, pero principalmente a la falta de una subcomisión. "Nosotros somos la comisión central y también nos veníamos haciendo cargo del fútbol. Ahora, el crecimiento del club nos demanda trabajo en todas las áreas y tenemos que hacer un doble esfuerzo. Eso termina desgastando el trabajo de todos los colaboradores", había señalado.

Inferiores sí

Por otro lado, las divisiones inferiores del "pingüino" sí participarán de los torneos de Liga Regional. Esta área del club viene trabajando desde hace ya unos años con una subcomisión y su participación no corre riesgo. Al contrario, por el caudal de chicos que manejan también participan en los torneos de Liga Juvenil.

Pese a ello, según establece el reglamento de la Liga Regional, si Antártida no participa en primera división en inferiores deberá ingresar con otro nombre.

Los torneos de 2020

En Primera División, se estableció que el comienzo de la Primera B será el 8 de Marzo, mientras que el 11 de marzo arrancaría la Primera A. Cabe recordar que a partir de 2020 habrá cuatro descensos y cuatro ascensos.

La fecha límite de inscripción a las competencias se fijó para al 7 de febrero, mientras que el 11 de febrero se realizarán los sorteos de los fixtures.

Las zonas de Primera División ya están conformadas a modo de borrador puesto que no todos los clubes confirmaron su participación en los torneos del próximo año.

Las zonas estarían conformadas de la siguiente manera:

PRIMERA A

Zona A: Juniors, Sp. Suardi, 9 de Julio (Morteros), Tiro Federal, San Jorge, Ctro. Social Brinkmann, Social Altos de Chipión, Independiente, Sp. Belgrano (La Para), Cultural La Para.

Zona B: B. Rivadavia, SS Devoto, Pueblos Unidos, Cultural Arroyito, Cultural La Francia, Unión (Alicia), Huracán, AD El Arañado, Sportivo Belgrano (San Fco) y 9 de Julio (Freyre).

PRIMERA B

Zona A: Porteña Asociación, Cult. La Paquita, Sp. Balnearia, Guido Spano de Marull, Ateneo Juvenil Acción, Atl. Santa Rosa, Belgrano (Río Primero), Sarmiento (Stgo. Temple), Sp. 24 de Septiembre, El Trébol BC, 8 de Diciembre (Va. Concepción) y Colonia Marina FC.

Zona B: Antártida Argentina, Proyecto Crecer, UD Laspiur, Granaderos (Las Varas), Almafuerte, Atl. Mitre, Sp. Sacanta, Fund. Pozo del Molle, Alianza Carrilobo, Filodramático y Fortín SC.