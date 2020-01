Cayó el hombre que golpeó e intentó violar a una mujer

La Fiscalía Regional de Rosario informó que lograron identificar y detener a un hombre de 35 años que habría golpeado e intentado abusar sexualmente de una mujer en julio de 2019. El accionar judicial se logró tras la difusión de la grabación de una cámara de seguridad.

La víctima fue reducida y atacada en la puerta de un edificio de calle Maipú al 2200. Desde la fiscalía indicaron que la audiencia imputativa está prevista para el día miércoles, donde el hombre será informado de los hechos de abuso sexual y lesiones que se le acusan.

En diálogo con Cadena 3, Gimena contó lo que le ocurrió y pedía por la detención de su atacante: "Lo único que queda hoy para encontrar a esta persona es difundir sus imágenes. No es por mí, es para evitar que este tipo se lo haga a otra persona. El daño es muy grande. A mí me pasó esto en julio y aún no pude volver a trabajar, casi no puedo salir a la calle sola. La idea de difundir imágenes es que se lo encuentre", insistió.