De Rossi se va de Boca y se retira del fútbol

Daniele De Rossi tomó la decisión de dejar el fútbol y se va de Boca Juniors. La noticia sacudió al mundo boquense este lunes, cuando el mediocampista italiano salió de civil de la práctica matutina en Ezeiza y por la tarde, en una conferencia de prensa, explicó sus razones.

"No tenemos problemas graves, tengo la necesidad de acercarme a mi hija, a mi familia. La extraño, ella me extraña. Es una razón importante, más en esta etapa de mi vida. Ella tiene 14 años y me necesita allá. La nueva dirigencia me brindó su ayuda, pero tengo que estar en Italia", fueron las primeras palabras del "Tano", que demostró un muy buen manejo del idioma español.

De Rossi afirmó también que la nueva dirigencia de Boca quiso que se quedara. "Todos trataron de convencerme de quedarme, me mostraron cariño y cuando vieron cuales son las razones, me acompañaron. Cuando llegué les comenté que mi decisión era definitiva. Era algo que tenía decidido desde octubre; vine ahora para decírselos en persona, como se debe hacer".

"Pasó algo raro; ya con mi decisión de retirarme del fútbol estaba tomada, me hice los exámenes médicos y me entrené con el equipo. En estos días disfruté con el nuevo cuerpo técnico y mis compañeros. Me despido del fútbol, que me dio muchas cosas. Seguramente seguiré ligado al fútbol desde otro rol", añadió.

De Rossi contó que se va muy agradecido de Boca y que de esta forma termina su carrera profesional como jugador. "Me despido de un club que entró en mi corazón y me despido de toda mi vida. Tengo 36 años, iba a pasar en junio o en diciembre", indicó.

"Después de la eliminación con River (semifinales de Copa Libertadores en La Bombonera) no faltó el apoyo de la gente y el cuerpo técnico; tengo un buen recuerdo. (Gustavo) Alfaro dio todo desde el primer día", dijo De Rossi sobre el ex entrenador xeneize.

"La gente de Boca me dejó mucho más de lo que yo dejé. Espero haber sido importante por haber haber abierto el camino para los jugadores europeos. Hubiese sido más feliz si dejaba algo en la cancha. Lo que se vive en Boca no se vive en ningún otro lado", indicó el ex futbolista.

En tanto, el italiano no se olvidó de las personas que lo trajeron a Boca. "Le agradezco a la dirigencia, al presidente de entonces, (Daniel) Angelici, a Nicolás Burdisso que tuvo un rol especial. No me gusta vender humo, como dicen acá, pero sigo siendo parte de Boca, para siempre. El destino nos juntará. Volveré, miraré partidos de Boca, encontré gente que hizo mágica mi llegada acá, no lo olvidaré", apuntó.

En cuanto a su futuro, dijo: "voy a descubrir lo que voy a hacer. Veré cómo evoluciona mi vida sin el fútbol. Tengo el deseo de ser entrenador, de aprender cosas en este mundo, tendré algunos meses de vacaciones y creo que lo voy a disfrutar, estando cerca del mundo. No me voy a alejar mucho del mundo del fútbol, seré dirigente o utilero".

De Rossi ya firmó la rescisión del contrato luego de siete partidos, cinco como titular. El día de su debut le hizo un gol a Almagro, por la Copa Argentina, partido que el equipo que entonces dirigía Gustavo Alfaro empató 1 a 1 y luego perdió por penales.