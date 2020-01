Caso Casermeiro: "Mi cliente ha hecho conexiones, pero no tenían actividades conjuntas"

Fernando Martini afirmó que tanto su defendido, Gerardo Gette, como el médico Daniel Casermeiro, estuvieron juntos horas previas al homicidio de este último.

"Ese día, estuvo acompañando al doctor Casermeiro en el auto. Él lo admite y nosotros lo hemos contrastado y fue así. Estuvo presente con él afuera de la clínica y lo acompañó en el auto pero nunca lo condujo", dijo en diálogo con Cadena 3.

Según Martini, su cliente "se desvinculó" de Casermeiro "horas antes de su muerte".



Fernando Martini

Al ser consultado sobre si existía una relación entre ambos, Martini respondió que no eran íntimos pero “sí había una relación de amistad, fruto de algunos negocios hace tiempo atrás. Ese vínculo se fue estrechando". Además descartó la existencia de un conflicto entre ambos ni la existencia de una deuda que pueda haber impulsado el homicidio.

"A nosotros no nos consta en el relato de mi defendido que haya una deuda económica ni mucho menos un enfrentamiento entre ambos que pudiese haber generado este hecho. Por esa parte estamos tranquilos", sostuvo.

Martini luego aportó: "Mi cliente ha hecho conexiones entre compradores y vendedores de inmuebles pero no tenían actividades conjuntas. No tenían emprendimientos juntos ni ponían en venta propiedades ni prestaban dinero juntos. Mi cliente no lo hacía, sí Casermeiro", expresó.

Cabe recordar, que Gette se presentó el último viernes en tribunales en la fiscalía de Delitos Complejos, sin embargo negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar. La imputación es homicidio calificado.