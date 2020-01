Jorge Ronconi: “Si tuviera nuevamente 20 años, volvería a entrar a Bomberos”

Jorge Ronconi (64) es un bombero retirado que está próximo a jubilarse. El 15 de junio de 1976, y con solo 20 años, ingresó a Bomberos Voluntarios. Su vocación lo llevó en 1987 a ser jefe del Cuerpo Activo, cargo que ocupó durante una década. Actualmente, 43 años después de todo lo vivido y muy seguro de sus dichos, afirmó: “Si tuviera nuevamente 20 años, volvería a entrar a Bomberos”.

En marzo de 2019 pasó a retiro efectivo con el cargo de Comisario Inspector. Al indagar sobre la profesión, Ronconi se mostró conmovido. “Cuando escucho la sirena, alguna lágrima se me cae. Me hace acordar a un montón de cosas que vivimos, buenas y malas. Cariño y amistad es lo que me llevo. Realmente pasé toda mi vida acá adentro”, expresó.







Su carrera bomberil

El bombero retirado recordó anécdotas de sus primeras experiencias como voluntario. Al ingresar, tuvo la “suerte” de tener como jefes a Juan María Baggio Ferrazzi y a Raúl Dos Santos. “Esas dos personas me permitieron que llegara a ser dirigente desde 1987 a 1997. Pero hay algo que quiero rescatar: el legado que a mí me dejaron a nivel personal y el sentimiento que yo tengo hacia todos los bomberos del país, en especial a los de San Francisco. No lo voy a olvidar nunca hasta el día que me muera”, dijo.

Además hizo hincapié en San Francisco y su participación en muchos siniestros de envergadura de la región. En aquel entonces, la tecnología y los recursos no eran los mismos que ahora. En consecuencia, comentó: “Nuestros voluntarios tuvieron que hacerse sin los elementos que nosotros vimos años después. Antes salíamos con mameluco y saco de cuero. Los cascos que usábamos tampoco eran los correctos. Hoy un traje estructural es algo normal, pero nosotros no lo teníamos. Los trajimos por primera vez junto a la Unidad Nº 25 en 1984”.

Por otra parte, contempló su paso por la institución y admitió que llevó su esfuerzo, y que el cuartel es “atípico” a otros cuerpos bomberiles ya que durante 40 años “estuvieron solos” en el interior del país. “Por mi conocimiento, nunca encontré en la República Argentina, a nivel edilicio, un cuartel como el de San Francisco”, afirmó.

Además, Ronconi comentó: “Nosotros durante toda la historia buscamos los recursos económicos propios. De forma voluntaria. En un principio teníamos espectáculos con 6 mil personas, donde los bomberos trabajábamos en la cantina y el salón lo limpiábamos entre todos, porque al día siguiente ya estaba alquilado”.

Su paso como jefe

“Nunca pensé que iba a llegar”, comentó Ronconi, que fue nombrado jefe del Cuerpo Activo a tan sólo siete años de jurar como bombero voluntario. “Fui nombrado con muy poquitos años de servicio. Tenía 27 años cuando ingresé a jefatura. Para mí fue un cambio rápido y rotundo. No fue fácil”, declaró el comisario. Sin embargo, se mantuvo en el cargo durante 10 años y numerosos fueron los hechos que tuvo que atravesar al mando de las dotaciones.

El objetivo como líder fue avanzar en la capacitación. En consecuencia, manifestó: “Tuve la suerte de que la institución me mandó dos veces a la Academia Nacional de Bomberos de Chile y me envió tres veces a Estados Unidos a recibir cursos. Quise traer todo lo que yo había visto afuera de Argentina”.

Sin embargo, aceptó que pudo realizar “muchas cosas” gracias a sus compañeros. “Hubo unos 10 o 15 colegas de mi camada que me apoyaron en introducir esos cambios”, añadió. También destacó que la “confianza” que tuvieron en él fue “fundamental” junto con el comportamiento de la Comisión Directiva que “nunca le negó nada”.

Por último, Ronconi hizo un reconocimiento especial. “Tengo que agradecerle a Dios por mi familia. Mi hijo es bombero, nació y vive acá adentro. A lo mejor más que yo. Con mi señora nos casamos acá, mi padrino fue Don Juan. También mi esposa y mis hijas me apoyaron para que estuviera todos estos años aquí adentro”, finalizó.