Dakar 2020: quiénes son las figuras sudamericanas que buscarán conquistar el desierto árabe

Será la cuadragésimo segunda edición de la competición más exigente del deporte motor. Luego de 11 años por Sudamérica, la carrera más dura de la historia se disputará en Asia, y por segunda vez consecutiva se desarrollará en un mismo país: Arabia Saudita (en 2019 fue todo el trazado en Perú).

Desde el 5 de enero hasta el 17 del corriente, los protagonistas deberán atravesar más de 5.000 kilómetros por la dureza del desierto virgen de Medio Oriente en un recorrido que se vivirá durante 12 etapas.

Las figuras sudamericanas más destacadas

Pablo Quintanilla (Chile): es una de las grandes figuras del motociclismo mundial y siempre candidato a la victoria en el Dakar. En 2019 se quedó fuera del podio de la competencia debido a una caída en la última etapa que derivó en una doble fractura en el tobillo. Luego de siete meses sin competir volvió con una victoria en el Atacama Rally y un segundo puesto en Marruecos. El doble campeón del mundo de Cross Country asegura que tiene en la Husqvarna una moto más liviana y confiable para ganar en un terreno nuevo para él y sus rivales.

Kevin Benavides (Argentina): Tres Dakar corridos, tres llegadas en el top five. El dueño de estos números es el argentino Kevin Benavídes, piloto consagrado en el enduro que irrumpió en el Dakar 2016 con un impactante 4º lugar. Semejante debut fue seguido de una brillante temporada en la que cosechó triunfos tanto en el país como en el exterior. Cuando apenas faltaban 15 días para la largada el Dakar 2017, Kevin -ya confirmado como piloto oficial Honda- sufrió durante un entrenamiento una fractura en la mano que lo marginó de la prueba. En el 40º Dakar Kevin volvió para mostrar toda su clase. Peleó palmo a palmo con los pilotos de punta hasta que en la etapa 10 se perdió, resignando en parte sus chances de victoria. El segundo escalón del podio fue un premio y a la vez un desafío. En la temporada 2018 luchó por el cetro mundial FIM de Rally Cross Country, pero sendas caídas en el Desafío Ruta 40 y en la fecha final de Marruecos, le impidieron luchar por el campeonato.

Luciano Benavides (Argentina): acaba de finalizar un año casi perfecto, en el que logró el cuarto lugar en el ranking FIM de rallies Cross Country -por detrás de su hermano Kevin y por delante de nombres como Barreda, Quintanilla y Van Beveren- además de quedarse con el título de Campeón Junior. Este exitoso 2019 se inició con el Dakar en el que tuvo una gran actuación, finalizando en el 9º lugar.

Franco Caimi (Argentina): es una de las estrellas del motociclismo argentino. Irrumpió en el Dakar 2017 y llegó en un sorprendente 8º lugar, siendo además el mejor de los pilotos sudamericanos. En el Dakar 2018 venía cumpliendo una gran labor pero debió abandonar por problemas de embrague en la etapa 7. A finales de 2018 Franco sufrió una fractura de fémur durante la disputa del Rally de Marruecos. Inició una intensa recuperación y aunque llegó a la línea de largada, debió abandonar el Dakar debido a los intensos dolores en su pierna lesionada. Completamente recuperado, con buenas sensaciones tras el Rally de Marruecos (9º), quiere llevar a su Yamaha a lo más alto.

Sebastián Alberto Urquía (Argentina): es ingeniero industrial de una de las principales empresas alimenticias de Argentina. Debutó en 2014 en el Dakar y ya ha disputado seis ediciones, siendo su mejor resultado el puesto 45º de 2019. Aunque había anunciado que su ciclo estaba cumplido, el cambio de escenario a Arabia Saudita lo motiva a vivir una nueva experiencia, siempre de la mano del equipo X Raids. Sebastián llega a esta nueva era del Dakar con un exigente entrenamiento en dos certámenes nacionales de motocross y sin otra pretensión que disfrutar de la carrera.

Ignacio Casale (Chile): Después de consagrarse por segunda vez campeón en Quads, fue toda una sorpresa el paso de Ignacio Casale a la división SSV en 2019. En dupla con Américo Aliaga, el chileno venía haciendo una buena carrera, hasta el abandono por problemas mecánicos en la etapa 6. Aunque asegura que disfrutó mucho de la experiencia y que volverá a la categoría en el futuro, lo cierto es que cuando Yamaha le ofreció subirse a un quad de nuevo y salir a las dunas, encontró su pasión intacta. De esta manera “el perro” Casale disputará su undécimo Dakar en cuatriciclos, haciendo gala de un impresionante palmarés: debutó en camión en 2010 llegando en el puesto 26, cambió a las motos en 2011, obteniendo el puesto 40º y en 2012 se pasó a los quads, logrando el 4º lugar. Tras su primer campeonato en 2014, tuvo abandonos en 2015 y 2016, éste último debido a un muy duro accidente. En 2017 llegó en el segundo lugar pese a que su preparación se vio afectada por otra caída a fines de 2016 que derivó en fracturas múltiples, pero en 2018 llegó en impecables condiciones y se llevó una indiscutida victoria, que fue seguida del abandono en SSV del año pasado. Con la mente puesta en realizar una carrera estratégica en un territorio nuevo para todos, Ignacio solo se ocupará del manejo y la navegación ya que Drag’on prepara y asiste el Raptor 700. Con Alexandre Giroud y Axel Dutrie como compañeros, Casale reconoce que Rafal Sonik entre los experimentados y Manuel Andújar entre los jóvenes serán todos ellos sus principales rivales.

Carlos Verza (Argentina): más conocido como el yaguareté. Es oriundo del Chaco, en la Argentina profunda, y ha logrado con mucho esfuerzo, abrirse camino en el Dakar. Debutó en 2015, más tarde decidió probar suerte en la categoría Original by Motul y el año pasado se dio el gusto de llegar 9º y ganar su división. Con limitados recursos económicos, Verza consiguió un Can Am 4x4 para afrontar las arenas de Arabia Saudita. Su plan a mediano plazo es el paso a la categoría Autos.

Leonardo Martínez (Bolivia): es ingeniero en sistemas y ha competido 5 veces en el Dakar, siendo su mejor resultado el P12 de las ediciones 2019 y 2016. En aquella, su segunda participación, se llevó además la categoría Quads 4x4. En las últimas ediciones compitió junto a su hija Suany, pero esta vez afrontará el desafío saudí en forma individual, ya que ella no está en su plena forma física, debido a lesiones anteriores. Padre e hija comparten la pasión por los quads, desde que ella tenía 9 años y salían a pasear por la sierra y las dunas. Martínez llega a la gran carrera con algún fogueo internacional tras participar en el Rally de Marruecos en años anteriores y con la satisfacción de haber completado el Atacama Rally 2019. Decidido a estar entre los 5 primeros de su categoría, el piloto de Santa Cruz se entusiasma de contar con sus propias asistencias muy lejos de casa.

Orlando Terranova: estrenará su título de Campeón de Bajas Cross Country en el próximo Dakar, el número 14 de su palmarés. El mendocino conoció el Dakar africano con participaciones en moto en 2005 y 2007 que terminaron en abandono. Cuando la competencia llegó a Sudamérica en 2009 se pasó a las cuatro ruedas y a partir de allí mostró su innegable talento y velocidad. Sus mejores resultados fueron los quintos puestos de 2013 y 2014, además de victorias de etapa y duelos épicos con Nasser Al Attiyah en 2015. En la pasada edición del Dakar, Orly al saltar en una duna durante la segunda etapa, aterrizó con el Mini de forma muy dura sobre la parte trasera. Ese impacto le afectó la zona lumbar, por lo que se vio obligado a parar y buscar ayuda médica, lo que derivó en abandono. Días más tarde aprovechó la innovación dispuesta por la organización y se reenganchó en la segunda parte de la carrera, la que logró completar tras el día de descanso. En esta temporada, Orly junto a su copiloto Ronnie Graue se adjudicó el título de la Copa FIA de Bajas de Cross Country, gracias a sus triunfos en Italia, España, Hungría y Portugal. Cómo únicos representantes argentinos en la categoría Autos, los mendocinos llegarán al Dakar con el ánimo en alto, tras la excepcional performance demostrada por el Mini. El objetivo es mejorar el 5º puesto en las arenas de Arabia Saudita.

Las atracciones más imponentes por las que pasarán los vehículos

Jeddah: Es un pequeño pueblo de pescadores que se convirtió en el siglo VII en el puerto oficial de La Meca (luego se transformó en la segunda ciudad más habitada del país con 3,5 millones de habitantes). Además, presume contar con la torre más alta del mundo.

Hail: La localidad sirve de parada y fonda desde tiempos inmemoriales en la ruta comercial entre el mar Rojo y Mesopotamia. Sin embargo, la región debe su fama a las numerosas paredes de roca cubiertas de arte rupestre que atestiguan la ocupación humana de la región hace más de 10 000 años.

Diriyah: Su población fue la capital del primer Estado saudí fundado en 1744. El centro histórico de At-Turaif está inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO.

Yacimiento de Al Hijr: La antigua ciudad de Hegra fue redescubierta a principios del siglo XX. Las numerosas tumbas monumentales esculpidas en la piedra son testimonios excepcionales de la civilización nabatea.

Oasis de Al Hasa: Es el oasis más grande del mundo. Se extiende durante 58.000 km2 y alberga a 600.000 habitantes y 2,5 millones de palmeras.

Mezquita de Al Haram: El lugar más santo del islam también es su centro de peregrinaje más importante. Desde 2012, una torre de más de 600 metros se yergue sobre la mezquita, cuya capacidad es de 100.000 personas.

Mezquita del profeta en Medina: Construida en el siglo VII, fue completamente renovada y ampliada a mediados del siglo XX. En total, la mezquita Al-Haram y la mezquita del Profeta acogen a más de 10 millones de peregrinos todos los años.

El recorrido

Etapa 1 (5 de enero): Jeddah - Al Wajh

Etapa 2 (6 de enero): Al Wajh - Neom

Etapa 3 (7 de enero): Neom - Neom

Etapa 4 (8 de enero): Neom - Al Ula

Etapa 5 (9 de enero): Al Ula - Hail

Etapa 6 (10 de enero): Hail - Riyadh

Etapa 7 (12 de enero): Riyadh - Wadi Al Dawasir

Etapa 8 (13 de enero): Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir

Etapa 9 (14 de enero): Wadi Al Dawasir - Haradh

Etapa 10 (15 de enero): Haradh - Shubaytah

Etapa 11 (16 de enero): Shubaytah - Haradh

Etapa 12 (17 de enero): Haradh - Qiddiyah

