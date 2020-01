Cruces de vías y fin de la "Costanera Norte", las primeras obras que encarará el municipio en 2020

El intendente Ignacio García Aresca realizó un balance del complejo 2019 que pasó. Sostuvo que pese a la crisis económica pudo concretar las obras proyectadas. También anticipó que no acompañará el proyecto de la oposición que busca reducir los sueldos de la planta política para ayuda social. “El Estado asiste y continuará asistiendo a todas las instituciones”, aseguró.

La crisis económica y social que dejó la gerencia del ex presidente Mauricio Macri en la Argentina todavía provoca dolores de cabeza en las provincias y municipios del interior. En San Francisco, el intendente Ignacio García Aresca reveló que, entre otras cosas, el Estado local tuvo que aportar más de 500 mil pesos para abonar los sueldos de docentes del Centro Regional de Educación Superior (CRES) y así continuar con el dictado de clases. Además de tener que asistir con ayuda social a vecinos y organizaciones que pasaban necesidades impostergables.

Pese a esto el mandatario local sostuvo que su gestión pudo hacer frente a las obras programadas y adelantó que luego del receso de enero comenzarán con trabajos para pavimentar tres cruces de vías y finalizar el Paseo Maipú, la llamada "Costanera Norte" de la ciudad.

Ante un 2019 complicado en materia económica y social, ¿qué balance hace de lo que le dejó en cuanto a obras y materias pendientes?

Fue un año muy difícil, no en el contexto municipal, sino en el nacional, después de una inflación que superó lo presupuestado y con un valor del dólar que variaba cada mes, las dificultades se sintieron a nivel provincial y municipal. Los intendentes tuvimos que asistir en situaciones que lo tendrían que haber hecho la Nación o la Provincia. Tenemos la suerte de formar un mismo equipo con la Provincia entonces la asistencia fue permanente en lo que significó adultos mayores, salas cunas y distintos programas de ayuda social. Un claro ejemplo que nos pasó y no teníamos presupuestado tuvo que ver con la educación.

¿A qué se refiere?

Desde el Gobierno municipal tuvimos que hacer aportes para que se puedan seguir dictando las carreras porque si no iban a quedar discontinuadas. Y son situaciones que debía afrontar el Estado nacional. Ante la falta de aportes la carrera de Ingeniería Industrial corría riesgo de que no se continúe dictando, así que junto a UTN tuvimos que hacer aportes porque el desembolso del gobierno anterior no se realizó. Esta fue una de las situaciones que van mucho más de la situación económica a nivel nacional.

¿Los gastos extraordinarios del año pasado trabaron alguna obra?

No, las obras que pensamos y proyectamos se han cumplido en su totalidad. Cuando uno hace un balance siempre quiere ir por más, pero para satisfacer las demandas de los vecinos tenemos que ser ordenados, tener un Estado eficiente y para ello debemos trabajar con las instituciones y los centros vecinales. Hicimos obras de pavimentos, estamos por comenzar los tres cruces de vías que nos quedan sobre calle San Luis, Perú y San Juan, que van a comenzar después del receso de enero. Luego seguiremos para finalizar lo que es la costanera norte, para que se pueda llegar al lugar con autos y queden definidos los bicicleteros y estacionamientos de motos. Pero también el gas y las cloacas será prioridad para este año. Estamos con obras de cloacas y gas en varios frentes como La Milka, San Cayetano y Parque. Con respecto al gas trabajamos en Timbúes, en Parque las Rosas y en Palmares III.

¿Se iniciaron gestiones con el nuevo gobierno por las viviendas del plan Procrear?

Sí, ya iniciamos diálogo con el nuevo Gobierno nacional. Días atrás vinieron a hacer unas pruebas de agua, faltan otras de cloacas y estaríamos próximos a inaugurar las primeras 230 viviendas. También son prioridad, compramos los terrenos, los donamos y estuvieron cuatro años para no entregar una vivienda. Estoy seguro que este año las vamos a estar inaugurando.

¿Qué plazo se estipula para el fin de las obras pluviales?

Son dos obras que quedan por terminar, una que viene por calle Ingenieros que estuvo casi tres meses demorada esperando las autorizaciones por el cruce de las vías del tren y ahora llegamos hasta calle Salta. La parte norte que también estuvo parada por el cruce de vías del ferrocarril Mitre, pero hace un mes llegamos hasta Garibaldi y nos resta poco para hacerlo hasta Independencia y Moreno. Son obras que nadie en la historia de la ciudad realizó y vamos a llegar al sector más bajo de San Francisco como es Independencia y Moreno, lo que nos va a dar la posibilidad que todo el centro pueda evacuar el líquido pluvial.

A un año del temporal mucha gente todavía se queja de los restos de árboles que quedaron en distintos espacios verdes, ¿cuál es el plan para esa situación?

Se gastaron 14 millones de pesos para afrontar las consecuencias del temporal, en asistencia a las pérdidas materiales de los vecinos que eran chapas, tanques de agua, asistimos a comercios, sacamos la mayor cantidad de árboles y desechos. Los que quedan son árboles que tienen que ser retirados con una grúa que ya que no se puede trabajar más con motosierras. Hemos pedido cotizaciones, pero esa grúa se encontraba realizando trabajos en el sur. De todas maneras en un año se hizo muchísimo y sabemos que resta despejar las zonas de los grandes árboles. Es algo que haremos con grúa y camiones en los próximos meses.

¿Qué se puede saber sobre el final de obra de la Tecnoteca?

Falta que la Provincia me dé la llave porque resta finalizar algunas cosas de la estación de electricidad y apenas finalicen se hará la entrega. Desde ese momento vamos a ver todo lo que es mobiliario para casa espacio. Es algo que en breve también vamos a estar inaugurando.

Proyecto de la oposición y respuesta

Los concejales de los bloques de Frente Córdoba Ciudadana, Córdoba Cambia y UCR comenzaron el último jueves a delinear un proyecto conjunto que propone una reducción de salarios de entre 20 y 30 por ciento en los ediles y la planta política municipal para, de esta manera, crear un fondo de ayuda social para las organizaciones e instituciones que asisten a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, al respecto Aresca se mostró en desacuerdo a que disminuya la remuneración de sus secretarios, aunque tampoco se opuso a que los concejales del proyecto hagan un aporte para un fondo. “Me parece bárbaro que el Poder Legislativo quiera colaborar en ese sentido. Nosotros desde el municipio hemos asistido a todos los sectores y por eso tenemos un plan tan grande en asistencia social. Cada uno desde su lugar tendrá la forma de trabajar en el área social. Yo estoy convencido de que el que trabaja tiene que tener su remuneración, por eso trabajamos con un presupuesto ordenado. Y si hay alguien que quiere realizar un acto de solidaridad bienvenido sea. Nosotros seguimos trabajando y asistiendo a todos y todos los días”.

Primeras obras planificadas

CRUCES DE VÍAS

Pavimentación en calles San Luis, Perú y San Juan.

COSTANERA NORTE

Se podrá acceder al lugar con autos, se construirán bicicleteros y estacionamientos de motos.

GAS Y CLOACAS

La Milka, San Cayetano y Parque. Gas en Timbúes, Parque las Rosas y en Palmares III.

¿Y el Procrear?

Aresca señaló que ya hubo contactos con el Gobierno nacional y que solo restan pruebas de cloacas sobre las 230 primeras viviendas. “Estoy seguro que este año las vamos a estar inaugurando”, dijo.