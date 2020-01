Román Strada: "Hay que tratar de llevar a Sportivo lo más arriba posible"

El plantel del Federal A de Sportivo Belgrano volvió este viernes por la tarde a los entrenamientos de cara a los compromisos de Copa Argentina y el inicio de la segunda rueda. El cuerpo técnico tuvo a disposición a 28 jugadores que realizaron trabajos con carga liviana.

Entre ellos estuvo Román Strada, que tuvo su primer entrenamiento junto a sus compañeros.

El flamante refuerzo dialogó con El Periódico y se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera. "El primer entrenamiento estuvo bien por suerte, el grupo me recibió de la mejor manera. Estoy contento de haber empezado esta pretemporada. Todavía no hablé con Carlos, llegué hoy, me cambié, conocía a los compañeros y entrenamos. En la semana tendremos tiempo de hablar. Al plantel lo veo con muchas ganas, tenemos competencia pronto, estamos con ganas de arrancar de la mejor manera", expresó.

Respecto a las expectativas en su nuevo club, manifestó: "Cuando uno viene a un club las expectativas son las mejores, de poder hacer lo mejor para el club, que el club llegue lo más arriba posible".

Sobre su opinión sobre Sportivo Belgrano, a quién enfrentó en varias oportunidades, lo describió como uno de los equipos "más importantes" de la categoría. "Por eso creo que tenemos que estar a la altura de lo que es Sportivo", sostuvo.

Consultado sobre cómo toma el cambio de categoría (Strada viene de jugar en B Nacional), afirmó: "No sé si es distinto, uno tiene que bajar de categoría por cuestiones familiares pero bueno, vengo a un club importante, que tendría que estar en el Nacional B, tiene todo para estarlo, y hoy lamentablemente le toca estar en el Argentino A. Hay que asumirlo y hacerse responsable para tratar de llevarlo lo más arriba posible. Creo que por ahí el cambio no se va a sentir, porque es un club importante".

En cuanto a cómo se siente física y anímicamente, el delantero se mostró optimista: "Estamos bien, si bien hoy es la primera práctica estuvo bien. Jugué bastante minutos en Santamarina y después, si bien tuvimos casi un mes de vacaciones, uno siempre se mueve, trabaja y hoy me encontré bastante bien. Si bien falta ponernos a punto, estoy bastante bien".

Asimismo, Strada dedicó un párrafo a dos de sus nuevos compañeros, a quienes ya conoce. "A Juan Pablo (Francia) lo conozco de tantas veces que nos hemos enfrentado. Leo (Leonardo López) jugó conmigo en Alumni, estuvimos dos años viviendo juntos y nos conocemos bastante. A los otros chicos no los conozco pero ya los iré conociendo. Con Francia a uno siempre le gusta jugar. Son esos jugadores distintos que hacen que a uno se le hagan las cosas más fáciles. Así que esperemos poder entendernos y llevarnos bien dentro y fuera de la cancha", subrayó.

Sobre el final, puso en claro sus objetivos. "Siempre sigo los torneos, estuve mirando bastante la tabla, estamos cerca de la clasificación. Si bien tenemos varios equipos en el medio es muy parejo, ganando el partido de local que tenemos ya nos acomodaríamos bien en esa zona. Ese es el objetivo. Primero, entrar a la zona de Copa Argentina. Y después obviamente clasificar en el campeonato", reveló.