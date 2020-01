Sofía Vignola regalará una noche de tango en la primera noche de Peatonal

La noche de este domingo no será una más para Sofía Vignola (31), que hará su debut en la peatonal con algunos tangos de su repertorio. Si bien por su timidez le escapa a los grandes escenarios, se mostró muy feliz de haber sido convocada en esta edición y, aseguró, no dudó en aceptar la oferta.

“Siempre canté tango, desde el primer momento. No tengo muchos escenarios porque no es a lo que me dedico de lleno, aunque me encanta cantar y lo que más amo es el tango”, aseguró.

Según adelantó, su cancionero pasará por temas de Jorge Falcon o de Cacho Castaña, por nombrar algunos artistas. “El repertorio es variado, un poco de todo, y siempre algo popular también para que la gente lo pueda disfrutar. El cantante creo que transmite también eso, trata de conectarse con el público. Y el tango es algo muy particular, tenés que sentirlo, no es un género que lo cante cualquier persona, tenés que sentirlo muy adentro”, reveló Vignola.

La cantante, que comenzó en el camino desde muy pequeña, se toma muy en serio su profesión. “De muy chica me gustó cantar, pasé por distintas academias para poder aprender. Fui descubriendo de grande que me gusta enseñar más que cantar. Puntualmente me gusta la técnica vocal, que es algo más profundo, no tan superficial como sólo vocalizar y cantar. Es algo por lo que siempre tuve curiosidad. Me fue aproximadamente tres años aprender la técnica y transmitirla en el canto”, manifestó.

Acto seguido, la joven que también preside una academia de canto sostuvo: “No es fácil, lo tenés que tener bastante implementando porque el cuerpo es en realidad un instrumento, más de uno ignora eso. Hay que cuidarlo, por eso es difícil enseñar, porque vos tenés que ayudar a la otra persona a descubrir partes puntuales del cuerpo, como los resonadores por ejemplo, para poder cantar de forma adecuada”.

Y sumó: “A raíz de la técnica uno puede cantar lo que venga, cualquier estilo. Hay teorías, hipótesis, algunos te dicen tenés que nacer y sí, hay algunos que tienen mucho talento, otros a los que les cuesta un poco más, pero es un poco de oído y sobre todo ganas de aprender”.

Sus inicios y su futuro

La mujer recordó que sus pasos por los grandes escenarios fueron pocos y muy breves. Así, contó que formó parte de una iniciativa teatral durante una temporada de verano. Luego de ello le siguieron participaciones en eventos puntuales.

El camino transitado la muestra orgullosa. “Estoy muy feliz, el año pasado fue muy positivo para mí y para mi academia. Hace poco también cerramos con una peña muy grande, muy linda, con cantantes muy reconocidos de la ciudad. Y cuando me llamaron para la apertura de la peatonal sentí una felicidad inmensa porque no me lo esperaba, es un reconocimiento muy lindo para mí y mi carrera. Es hermoso, es un honor también estar la primera noche, en la apertura, en algo tan importante para la ciudad”, manifestó.

De familia

Si bien en su familia no hay cantantes, apenas su hermano, el tango siempre fue una pasión familiar, al menos de su abuelo.

“Fui criada por mis abuelos. Pasé una infancia hermosa con ellos. Y mi abuelo ama el tango. Me acuerdo que prendía la radio a las 6 y era todo el domingo tango. Ahí me empezó a interesar el género y lo llevo adentro desde hace mucho tiempo. Muchas personas me preguntan por qué de tan chica. Creo que por las letras también, es un sentimiento, son hermosas si prestás atención a lo que dicen, hay letras lindas para llegar al público”, contó.

Por eso mismo, el género siempre le fue un desafío: “Era una meta para mí por eso mismo, porque el género no era fácil. Me fue casi dos años armar un solo repertorio de 10 o 15 temas. Más no tengo porque no tengo muchos escenarios, sino escenarios puntuales. Sí me gusta compartirlo con mis alumnos, y me gusta que se muestren también ellos”.

Tras insistir en que los grandes escenarios, al menos por ahora, no son lo suyo, comentó que sus objetivos artísticos se irán definiendo con el tiempo. “Vamos a ir viendo. Me han llamado de lugares que no pensaba. Yo también tengo mis hijos, trato de disfrutar de mi familia. Doy clases de martes a sábados y por ahí los veo a las diez de la noche porque arranco a las dos de la tarde. A veces te llaman en familia, a veces te llaman a vos sola. Y ser madre ausente no me gusta. Pero es eso lo que me puede llegar a frenar. Y soy de perfil más bajo, el escenario me intimida mucho a mí, hace muy poquito tiempo que pude llegar a soltarme”.

“Les tengo mucho respeto, la peatonal me intimida bastante porque va a haber mucha gente y gente de la zona. Creo que va a ser el escenario más importante de mi carrera por eso muy contenta, porque es de la ciudad y me encantan los artistas locales que hay, el talento que tienen. Que te reconozcan te llena el alma y te ayuda a seguir con esto que es hermoso, como es el camino de la música”, finalizó.