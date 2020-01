Sebastián Torre: "No tenemos excusa, hemos trabajado muy cómodos"

El plantel de San Isidro vuelve a los trabajos de cara a la reanudación de la Liga Argentina donde buscará prolongar el rendimiento obtenido en el cierre de 2019 que lo tuvo como vencedor, con gran desempeño, en tres partidos consecutivos.

En ese marco el entrenador Sebastián Torre se mostró muy conforme con ese cierre de año, destacó que en esos últimos encuentros el equipo se pudo imponer claramente ante sus rivales y esto le da un envión anímico para el comienzo del 2020.

Asimismo, Torre explicó que su equipo trabaja para ser protagonista de la competencia en un año muy especial para el club. "Lo que buscamos es presión, es lo que propongo. Dirija a donde dirija siempre trato de ir por lo máximo y más que nunca este año porque los dirigentes se lo merecen, es el centenario del club entonces nos gustaría regalarle una alegría a la gente, trabajamos con esa meta y el objetivo de que el equipo juegue bien porque esta gente se lo merece", indicó.

"Los equipos son estados de ánimo, haber ganado con contundencia esos tres partidos hace que estemos bien anímicamente, pero el parate este no nos hizo bien en cuanto a que el equipo había encontrado una dinámica y una química, se había repartido bien los roles, ahora no sé como retornaremos", dijo Torre. Y agregó: "El equipo hizo un cambio en la concentración para afrontar los juegos y además hay algo de azar que hemos tenido también, porque hemos tirado tiros como en todo el torneo y pareciera que todos entran. Eso hace que creamos más en nosotros, pero no somos los mejores del mundo ni antes eramos los peores, tenemos los pies sobre la tierra y tenemos que encarar los partidos de la mejor manera posible".

Cargas livianas y un rival a vencer

El entrenador sostuvo que el equipo no tendrá una carga pesada en el regreso a los entrenamientos -que serán los días viernes y sábado- y comenzará a entrenar de manera 'normal' a partir del próximo lunes." Entendemos que los jugadores vienen de las fiestas donde quizás no se come de la mejor manera, entonces hay que entrenar liviano, la carga no va a ser elevada porque no queremos sobresaltos. Son jugadores profesionales y tenemos una buena base de entrenamiento, no es que necesitamos una pretemporada. Las cargas van a ser livianas pero tampoco es que no vamos a hacer nada, a partir del lunes ya arrancamos de manera normal", dijo Torre.

Por otro lado, el coach dejó claro que el rival a vencer es el propio San Isidro y que ser protagonista del torneo será responsabilidad pura del equipo. "El rival a vencer somos nosotros mismos, tenemos mucho respeto por cada equipo como Unión, Barrio Parque, Obera TC, Ameghino, Echagüe, Deportivo Norte que realmente son los rivales a vencer, respetamos a todos pero creo que el rival mas duro que tiene San Isdiro es San Isidro mismo. Hay que sostener e implementar el buen juego que supimos tener y sacar de raíz el bajón, eso nos pasa. Tenemos buen juego y se nos va y tenemos baches prolongados. San Isidro sabe con quien juega, pero a veces no entiende la manera de jugar los juegos", señaló.

"Tenemos que estar seguros de nosotros mismos, hubo partidos que nos pasó que no estábamos seguros", remarcó el DT.

De lo individual a lo colectivo

San Isidro fue de menor a mayor en el inicio de la temporada y eso se debe a que pudo explotar las individualidades aplicadas al juego colectivo. En ese marco, Ariel Zago y Diego Guaita fueron determinantes.

"Cuando un equipo juega bien, anota muchos puntos y gana es porque las individualidades rinden, pero siempre es mejor hablar de lo colectivo y esos jugadores son importantísimos. Igual no es que ahora se ganó por estos jugadores y antes no se perdió por estos jugadores. Ariel en los últimos tres partidos ha jugado de manera exquisita, con tiros de tres, con poste bajo, defendiendo y Guaita es imparable con un pie en la pintura, tiene una mano muy buena y cada vez que recibe al lado del aro es gol, nosotros tenemos que hacer que el balón le llegue. Sin dudas que si ellos levantan el equipo va a jugar mejor. Pero yo creo mucho en lo colectivo, tenemos mas nombres que el año pasado pero siempre pensando en lo colectivo", destacó el entrenador.