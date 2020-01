Asaltaron a una familia en barrio Sarmiento

Este miércoles, cerca de las 22.30, una familia fue víctima de un asalto a mano armada en su vivienda de Olegario Andrade al 700.

Analía Ludueña, una de las damnificadas, dialogó con El Periódico tras lo sucedido y manifestó que el hecho ocurrió mientras esperaban a su hermana que había ido a la rotisería.

"Teníamos la puerta abierta y la luz apagada, vimos pasar una moto con dos sospechosos y a los dos minutos se nos aparecen en la puerta. No nos dieron tiempo a cerrarla. Se metieron y amenazaban con armas a mi mamá y a un tío pidiendo plata. Empezamos a gritar y lo único que pudieron sacar es un cofre que estaba en el modular y se fueron", narró.

Ludueña aseguró que fue "un momento horrible" y lamentó la pérdida. "Ese cofre me lo regaló Aldo Merlino (reconocido luthier) para mi cumpleaños. Y no se llevaron los celulares porque el mío lo tiré al suelo abajo de la mesa y el de mi mamá estaba al lado del cofre, pero por la luz apagada no lo vieron", contó.







Al momento del hecho en la vivienda también estaba su sobrino, aunque tenía auriculares puestos y no escuchó nada.

"El susto fue terrible al ver las armas, no sé si habrán sido de verdad o no, por lo menos no nos pegaron", concluyó Ludueña.