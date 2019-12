Intendente de Potrero de los Funes pidió a comerciantes no abusar con los precios

Daniel Orlando hizo una publicación en Facebook en la que instó a "no comprar" en comercios a donde los valores de los productos "no sean razonables".

A pocos días del comienzo de una nueva temporada de verano, el intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando, expresó su repudio por el "exceso" de los precios de algunos comerciantes de dicha localidad.

"Siempre he defendido el comercio local y lo seguiré haciendo, pero hoy quiero hacer un llamado a la reflexión para algunos comercios de Potrero. Basta de excederse en los precios, no perjudiquen al vecino y al turista! Si ves que es un abuso, no compres, busca otro que tenga precios razonables ¡No paguemos de más!", escribió en su cuenta de Facebook.

Esta publicación generó cientos de reacciones entre los vecinos de la zona.

"Algunos realmente hacen abuso con el tema de los precios. Sabemos que es libre mercado y que llamamos a la reflexión de algunos comerciantes que cometen excesos a los precios y también decirles a los turistas que debemos caminar un poco más. En esos a donde son exorbitantes no tenemos que comprar y caminar un poco más. De esa manera, vamos a hacer que bajen los precios aquellos que cometan abuso", dijo Orlando.

Al ser consultado sobre la posibilidad de establecer un control de precios, Orlando expresó que "no hay regulación para hacer eso".

"No tenemos esa facultad. Lo que sí, aquellos consumidores que crean que hay un exceso, hay una oficina de la Provincia a donde puedan hacer la denuncia", agregó.

Fuente: Cadena 3