Anuario: las noticias destacadas de diciembre

Asesinaron a un adolescente en barrio Sarmiento

El jueves 5 de diciembre Tobías Stayolo (16) fue asesinado al recibir tres disparos, uno de los cuales impactó en su cabeza. Su cuerpo quedó tendido frente a la escuela Julio Roca, sobre Florencio Sánchez.

Tras permanecer prófugo por varias horas, al día siguiente se entregó el principal sospechoso, un menor de 17 años que fue derivado al Complejo Esperanza. El joven fue imputado por homicidio calificado.

San Francisco, una ciudad libre de pirotecnia

Se aprobó el viernes 13 de diciembre, y por unanimidad, el proyecto de ordenanza para declarar a San Francisco como "territorio libre de pirotecnia", es decir, que estará prohibida su venta y uso.

La iniciativa fue promovida y elaborada por la Fundación Bio Animalis junto al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Según se decidió, comenzará a regir el 1 de julio de 2020.

El reclamo de Bio Animalis contó además con el apoyo de numerosas instituciones, ante los daños causados por la pirotecnia en niños con autismo, ancianos, entre otros.

Roberto Maggi, un comentario inoportuno que lo complicó

Roberto Maggi, quien fuera hasta hace algunos días el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, escribió un repudiable comentario en su cuenta de Facebook que causó una importante repercusión en medios provinciales y nacionales.

En el posteo, que después eliminó, podía leerse "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

Por el hecho, Maggi fue imputado como supuesto autor del delito de "amenaza e intimidación pública" y debió prestar declaración ante la Justicia federal.

Nuevas caras en el gabinete de García Aresca y el Concejo Deliberante

En diciembre, el intendente Ignacio García Aresca dio a conocer oficialmente su nuevo gabinete que comenzó a funcionar el día 12.

Así, Damián Bernarte asumió como secretario de Gobierno; Hobey Salvático, como secretario de Servicios Públicos; Néstor Gómez como secretario de Infraestructura; Pilar Gioino, como secretaria de Economía; Rodrigo Buffa, como secretario privado de Gestión Institucional; Fernando Giacomino, como secretario de Salud; y Marcelo Moreno, como secretario de Desarrollo Económico, Social y Educativo.

En tanto, el Concejo Deliberante quedó conformado por siete concejales de Hacemos por Córdoba, tres de Córdoba Cambia, uno de la Unión Cívica Radical y uno de Córdoba Ciudadana.

Fredes se quedó con la Doble San Francisco - Miramar

En diciembre, se corrió la 51ª edición de la Doble San Francisco – Miramar.

Sergio Fredes, del equipo KTM, se quedó con el primer puesto de la clasificación general. El ciclista había obtenido el triunfo de la primera etapa y llegó en la segunda posición en la segunda, que le valió quedarse con la prueba.

En tanto, el sanjuanino Nicolás Naranjo se adjudicó la segunda etapa y el tercer puesto en la general. El segundo lugar de la general fue para Elvio Alborzen del equipo ciudad de Chivilcoy.

Por otra parte, Juan Pablo Serrano fue el premiado como el mejor sanfrancisqueño posicionado en la prueba.