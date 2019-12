Fueron llevadas de jóvenes para trabajar en casas de familias adineradas: se reencontraron 70 años después

Adelina Mena tiene 86 años y Jovina Troncoso 84. Gracias a una amiga en común de ambas familias, se reencontraron el viernes pasado en la localidad de San Martín de los Andes, donde se reconocieron de inmediato y pudieron compartir mates y algunos recuerdos, contó el hijo de Adelina, Juan Ramírez.

«Cuando ellas eran adolescentes, un comisario que reclutaba chicas de las comunidades, se las llevó de Las Coloradas hasta Buenos Aires para trabajar en casas de sociedad media alta», señaló Ramírez. Agregó que, una vez en Buenos Aires, Adelina, que trabajaba junto a Jovina, «en estado de hacinamiento y maltratos, se escapó con la promesa de que volvería a buscar a su amiga».

«Mi madre al tiempo volvió por Jovina, pero ella tenía miedo y no se animó a irse. Desde ese momento, década de los 40, no se vieron nunca más», contó el hombre. Ramírez, resaltó que los hijos y nietos de Adelina no conocían la historia de esa amistad, la expropiación sufrida, ni los maltratos.

«Ella siempre recordó a su amiga, pero no sabía dónde buscar y no hablaba de su pasado. La historia de mi mamá comenzó cuando conoció a mi papá», expresó. El reencuentro se produjo gracias a una amiga que ambas familias tienen en común, aseguró Ramírez.

«Mi madre necesitaba una operación de cadera y una amiga, Eva Arias, nos estaba ayudando desde Zapala, quien al nombrar a mi madre, una amiga de Eva que casualmente es sobrina de Jovina reconoce el nombre y llama inmediatamente a su tía para constatar que se trataba de su amiga de la infancia», relató.

El hombre manifestó que «Jovina, quien vive en Buenos Aires, estaba muy entusiasmada por ver a su amiga, porque ella se acordaba que mi madre nunca la abandonó». En tanto, aclaró que Adelina «tiene memoria refractaria, por lo que le fuimos contando de a poco que estaba Jovina».

El jueves pasado, 26 de diciembre, «después de 70 años de haberse separado y luego de un año y medio de que cada una supiera de la existencia de la otra pudieron reencontrarse», señaló. «Cuando se encontraron fue muy emocionante, no había olvido, se recordaban las voces, se tocaban las caras, fue un encuentro de mucho afecto y de mucha nostalgia por parte de ambas, de mucho llanto, fue muy fuerte», contó Ramírez.

Para finalizar, Ramírez contó que Jovina «hoy se volvió a Buenos Aires» y agregó que «ahora hay que ver cómo sigue todo, hasta dónde nos permitirán trabajar un poco más la historia». «Sobre los expropiadores ellas no tienen resentimiento, no tienen odio, han sanado por distintas formas las dos, hoy viven con mucha paz», concluyó.

Fuente y foto: Télam y Facebook de «Negro Ramirez»