Gette volverá el viernes a tribunales para poder declarar por el homicidio de Casermeiro

El próximo viernes, será llevado nuevamente a Tribunales Gerardo Luis Gette, el único detenido e imputado por el crimen de Daniel Casermeiro, ya que este lunes solo designó a sus abogados defensores aunque no declaró.

Así lo confirmaron a El Periódico fuentes de la fiscalía que investiga el homicidio del médico, quien confirmaron la “habilitación” de la feria judicial por una semana más, por lo que el fiscal Bernardo Alberione podrá tomarle declaración al único imputado.

"Ha sido injustamente acusado en esta causa", dijo brevemente a la prensa su defensor Fernando Martini, quien adelantó este lunes que pedirá la libertad de su cliente. El otro abogado defensor es José Valverde.

Acerca de las pruebas que vinculan a Gette con el crimen, Martini aseguró que aún no había accedido al expediente y por lo tanto no podía declarar al respecto. Si bien el abogado confirmó que Gette no declaró, adelantó que en principio pedirá la libertad del detenido, aunque señaló que son "cuestiones a definir todavía".

Por otra parte, desde la fiscalía informaron que por el momento Gette es el único imputado y sospechoso, aunque a medida que aparezcan más nombres se verá si son investigados e imputados o llamados como testigos.