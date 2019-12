Gette no declaró: "Ha sido injustamente acusado", dijo su abogado

El detenido e imputado por el crimen de Daniel Casermeiro fue llevado hoy a Tribunales aunque no declaró. Ya cuenta con abogados defensores.

En la mañana de este lunes fue llevado a Tribunales Gerardo Luis Gette, el único detenido e imputado por el crimen de Daniel Casermeiro, quien designó a sus abogados defensores aunque no declaró. "Ha sido injustamente acusado en esta causa", dijo su defensor Fernando Martini, quien adelantó que pedirá la libertad de su cliente. El otro abogado defensor es José Valverde.

Acerca de las pruebas que vinculan a Gette con el crimen, Martini aseguró que aún no había accedido al expediente y por lo tanto no podía declarar al respecto. Si bien el abogado confirmó que Gette no declaró, adelantó que en principio pedirá la libertad del detenido, aunque señaló que son "cuestiones a definir todavía".

Martini agregó que el hijo de Gette, cuya vivienda fue allanada, "no tiene responsabilidad" y si bien dijo desconocer dónde estaba, aseguró que estaba en el país.

Quién seguirá el caso

Una de las dudas en la investigación será quién investigará el caso con el comienzo de la feria judicial en 2020. A partir del 1 de enero, el fiscal de turno es Oscar Gieco. Por lo tanto, sería quien continúe con el caso a no ser que el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, solicite autorización para que la causa permanezca en su Fiscalía durante enero.