En La Milka aseguran que se normalizó la presión de agua

Este domingo se normalizó la presión de agua en el barrio La Milka, luego de que vecinos denunciaran que la presión era baja o bien que no había suministro. Así lo informaron desde el centro vecinal, desde donde elevaron el reclamo a AMOS, cuyo personal arregló un caño, primero, y una válvula, después.

"El problema que hubo fue que el sábado se encontró un caño roto por Antártida Argentina e Yrigoyen. Di aviso de que no teníamos agua en el barrio. Se llegaron hasta allá y se hicieron los arreglos correspondientes. Supuestamente en el transcurso del sábado se iba a ir normalizando la presión. Por un momento hubo agua, entre las 15 y las 16, después menos y el domingo ya no salía nada. Se hizo el reclamo nuevamente a AMOS, hablé directamente con Néstor Gómez (secretario de Infraestructura) y se acercaron porque había una problema en una válvula en Antártida Argentina y Liniers", explicó Mauricio González, presidente del centro vecinal.

Acto seguido agregó: "Ayer nos dieron la solución y había agua. Y esta mañana también, esperemos que sea la solución. Incluso me acerqué a amos e hice un reclamo por escrito, para dejarlo asentado y que lo vecinos estén tranquilos de que el reclamo se hizo, ya me lo firmaron de que fue recibido. Creo que ahora iban a hacer una revisión de vuelta, porque ayer hicieron un arreglo provisorio, así que espero que el barrio con agua".

González explicó que el problema comenzó el miércoles 25 de diciembre en un sector y se fue generalizando al resto del barrio: "Me enteré por los vecinos el sábado a la mañana. Después otro vecino me dijo que el 25 ya no había habido. A mí me salía pero se ve que en algunos sectores no, y el sábado ya no había en todo el barrio".