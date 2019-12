Germán Ordóñez y un gesto que salió del corazón

Este viernes se desató un incendio en una vivienda de la localidad de Freyre y hasta allí llegaron Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego. Once uniformados trabajaron durante gran parte de la tarde a altas temperaturas logrando controlar el siniestro.

Tras la agobiante jornada, los Bomberos se sentaron en la vereda para refrescarse en la sombra. En ese momento el pequeño Germán Ordóñez, de 7 años, -vecino del lugar- observó la situación y no lo dudó. Con un enorme gesto de empatía, corrió a su casa a buscar agua fresca para asistir a los uniformados que trataban de sobreponerse tras una jornada de arduo trabajo.

"Estabamos sentados afuera, nos e aguantaba el calor. Él vio que estaban los bomberos cansados y trasnspirados; y me dijo: 'pobres deben tener mucho calor, ¿Hay agua? deben tener sed' yo les voy a llevar agua'. Así que solito agarró la botella y se las llevó, estaba en calzoncillos por el calor, fue igual", contó Carina Pereyra, la madre del niño.

"Estoy en calzonzillos, pero voy igual. Deben tener mucho calor y deben necesitar agua", contó su mamá entre risas.

"Le agradecieron mucho, él se volvió contento y se quedó mirando como terminaban de trabajar", agregó la mamá.

Germán recibió un diploma de Alumno Solidario en su escuela. Además, es fanático de Talleres.

Compañero solidario

Pero no fue casualidad. Germán es un gran compañero y por ello recibió un diploma en el Centro Educativo Florentino Ameghino de la localidad de Freyre. "Siempre tuvo estos gestos de ser solidario. Yo le preguntaba a la maestra como se portaba y siempre tuvo buenas referencias: es buen compañero, es respetuoso y levanta la mano para participar, ayuda a sus compañeros con las tareas. 'Es un amor', me dijo la maestra y me felicitó por el hijo que tengo", indicó orgullosa la mamá.

Bombero agradecido

En redes sociales, el bombero Guillermo Rittiner destacó y le agradeció el gesto a Germán. "Cosas como estas te motivan a seguir. Gran gesto tuvo este niño conmigo despues de haber sofocado un incendio en una vivienda!!!", publicó en su muro de facebook.