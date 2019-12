“No sé cuánto profesionalismo hay del lado de la policía”, apuntó un amigo de Casermeiro

A una semana de la desaparición de Daniel Casermeiro, un amigo de este y vocero de la familia, Néstor Dib, apuntó a la investigación policial y dudó del profesionalismo ya que por el momento no hay pistas que den con el médico.

“No sé cuánto profesionalismo hay del lado de la policía. Si no hay resultados, lamentablemente… Hasta ahora no hay resultados. No debe ser una tarea demasiado sencilla, a la familia le vienen mostrando hora por hora los rastrillajes que se hacen pero no hay resultados”, sostuvo en comunicación con el canal porteño Crónica TV.

Dib se mostró sorprendido ante una versión de que alguien lo pudo haber secuestrado o querido hacer desaparecer a Casermeiro, indicando que si hubiese pasado ello no estaría el dinero en el auto, unos 8 millones de pesos hallados en el baúl.

“No parece coherente que si alguien quiere hacer desaparecer a otra no darse cuenta del dinero que había atrás y no haber revisado el baúl por si había más”.

Sobre la familia, expresó: “Lo peor de todo es no saber, lo que más condena a la existencia del ser humano cuando desaparece un ser querido es no saber dónde está”, señaló Dib.

En horas de la mañana, Dib había declarado al diario La Voz del Interior que Casermeiro “no era un mafioso, ni un usurero, un prestamista capaz de cualquier cosa... Era un médico excelente y reconocido, metódico, gran persona, al que le iba bien y tenía un buen pasar. Hacía operaciones inmobiliarias y si alguien necesitaba dinero, como pasó una vez, podía ayudar”.

“La Policía y el fiscal también están corriendo detrás de una zanahoria. Pasan las horas y no hay noticias. Habrá malestar y crisis si pasan más horas y la investigación no avanza...”, indicó Dib, quien remarcó que el BMW fue ubicado por un peón rural y no por la policía.

Hasta última hora de este jueves se mantenía el operativo de búsqueda médico Daniel Casermeiro, quien se encuentra desaparecido desde el jueves pasado tras retirarse de su consultorio en San Francisco en un misterioso caso que ya despertó la atención en las noticias de todo el país.