Video: Abel Pintos presentó “Quiero cantar”, otro adelanto de su próximo disco

“Muchas veces me preguntan qué hago cuando no canto. #QuieroCantar cuenta qué me pasa, cómo me siento y LO MUCHO que deseo volver a sentirme flotando en una canción en esos días. Y algunas cosas más, claro, que están ahí esperando a ser interpretadas desde el lugar de cada uno”, aseguró en Twitter.

El reconocido intérprete compuso unas 40 canciones para su nuevo disco. Alrededor de la mitad de los temas los escribió en conjunto con otros autores con los que se reunió mientras realizaba una gira por América y Europa. En total, seleccionaron entre 12 y 16 canciones para el próximo disco.