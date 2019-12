“La esperanza es lo último que se pierde”, aseguran desde la familia del médico

Virginia Traverso, nuera del Daniel Casermeiro, quien se encuentra desaparecido desde el último jueves, sostuvo que la familia sigue la búsqueda este domingo con mucho pesar, aunque confiados a la vez: "Sabemos que se lo sigue buscando por todos los medios y esperamos poder encontrarlo. La esperanza es lo último que se pierde", aseguró a El Periódico.

Pasadas las 19 un grupo de bomberos voluntarios caminaba la zona entre la ruta vieja y la nueva (provincial 1) al norte de nuestra ciudad. Asimismo, el helicóptero de la Policía de Córdoba que trabajó ayer sábado volvió a nuestra ciudad para seguir colaborando con el rastrillaje aéreo.

Este domingo, en tanto, se halló el automóvil BMW, de color blanco, del médico, aunque este sigue desaparecido. El vehículo tenía el tanque de combustible lleno y una gran cantidad de dinero, entre dólares y euros.

Diego Casermeiro, uno de los hijos del médico, destacó este sábado en diálogo con este medio el papel de la fiscalía en la búsqueda de su padre, aunque reconoció que con el correr de las horas y la falta de certezas realizaban un análisis desfavorable.

“El análisis que hacemos lamentablemente no es favorable. Somos una familia de médicos y cuando pasan más de 48 horas y hay una persona que puede no estar recibiendo alimentos… más allá que pueda estar golpeada tal vez, si es que no le quitaron la vida. Mientras más horas pasan más difícil es sobrevivir. No creo que lo hayan dejado con provisiones para que subsista hasta que lo encuentren”, analizó y agregó: “Pienso que cada hora que pasa en una persona que puede estar agonizando o se encuentra aislada se van acortando las posibilidades de encontrarlo bien”.