Una denuncia por abuso sexual cada dos días ingresa a Delitos Complejos

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia, porque deja huellas imperecederas en las personas. Así lo entiende el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, que ante una serie de casos que se detectaron en escuelas de San Francisco, decidió fortalecer los vínculos con las instituciones educativas a los fines de coordinar formas de acción y comunicación ante hechos de abuso sexual y violencia de género.

Según las estadísticas de la Fiscalía, en diez meses -de febrero a noviembre de 2019- se registraron 178 denuncias por abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa una denuncia cada dos días. La mayor cantidad de casos se registraron en San Francisco, aunque también se destacan hechos en Laspiur, Devoto, Freyre y Porteña. En su gran mayoría el agresor es un familiar y las víctimas son mujeres y menores de edad, algo que no se modifica con estadísticas pasadas.

“Fue un año que se ha incrementado mucho el número de denuncias -reveló Alberione a El Periódico-. Obviamente que estamos teniendo dificultades por la cantidad de hechos, los equipos técnicos están saturados pero de cualquier manera estamos pudiendo dar una respuesta, estamos organizados con los colegios y con los directores a la hora de la comunicación. Estamos trabajando también junto al juez de Menores -Andrés Peretti-, hemos realizado reunión con los inspectores educativos de todas las modalidades para coordinar estos temas y aceitar la comunicación de los hechos de abuso sexual y violencia de género en las instituciones”.

Línea directa

Según Alberione fueron varias las reuniones y en distintas oportunidades con las inspecciones que tienen a cargo los controles de las direcciones de los colegios. “Hemos coordinado distintos pasos y actividades para simplificar la comunicación, agilizar el alerta en caso que haya que hacer algo urgente y bajar el grado de conflictividad. Está funcionando aceitadamente y lo podemos ir mejorando. Estamos recibiendo llamadas, teniendo interacción, para que la información llegue a la fiscalía”, destacó.







Al aceitarse estos mecanismos, la fiscalía de Delitos Complejos comenzó a notar un incremento de este tipo de hechos.

Para el funcionario judicial es fundamental atacar el tema en el origen y no en la consecuencia. “Se notaba que había una complicación en la comunicación y un no entendimiento de los roles de cada uno. Para nosotros el docente no es el testigo principal y ponerlo en el centro de la escena es ponerlo en un lugar de riesgo, se trata de un testigo referencial. El niño o la persona le cuenta una situación o el docente lo ve o lo presiente, pero no podemos nunca acusar por los dichos de un docente. Al igual que el colegio hace a un contexto y no a la médula de la prueba del hecho”, explicó.

La importancia de la ESI

El fiscal expresó su preocupación por los hechos de violencia de género y los abusos sexuales: “No me basta con investigar, acusar y según el caso, condenar. No creo que sea la finalidad de la Justicia en la medida que debe también comunicar cuál es su experiencia para tratar de que esto se revierta. Las consecuencias colaterales de estos hechos son terribles, no terminan con el hecho, empiezan mucho antes y terminan mucho después, por eso me preocupa seriamente el tema”.

Por esto Alberione volvió a remarcar la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas no solo para prevenir los casos de abusos, sino también para detectarlos.

“La violencia de género y el abuso sexual son delitos que se tocan en un punto que es la educación y la contención familiar de las personas a la postre autoras de este tipo de delitos. Para ellos, en su mayoría hombres, son conductas que se repiten porque en su momento se toman como normales en ambientes donde falta educación e información. A esa persona no le hace ruido pegarle a su pareja o abusar de un familiar porque ellos ya han sido violentados o abusados y están transmitiendo el contexto en el cual ellos han crecido a su vida actual. Y eso se está trasladando de generación en generación desde hace años”, describió el titular de Delitos Complejos.

Por último, Alberione pidió: “Tenemos que cambiar los parámetros de educación para cambiar los resultados. Si no seguiremos atacando las consecuencias y no las causas, tenemos una visión muy sesgada de cómo salimos de la contingencia”.