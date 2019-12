“El análisis que hacemos no es favorable”, señaló uno de los hijos del médico Casermeiro

Pasan las horas y sigue sin haber noticias del paradero del médico Daniel Casermeiro (61), quien desapareció el último jueves y desde ese día no se supo más nada de él, por lo que la familia dio aviso a la Policía que comenzó una intensa búsqueda este viernes, continuando hoy sábado desde las primeras horas del día, aunque todavía sin novedades.

En tanto, Diego Casermeiro, uno de los hijos del médico, destacó el papel de la fiscalía en la búsqueda de su padre, aunque reconoció que con el correr de las horas y la falta de certezas realizan un análisis desfavorable.

“No hubo novedades hasta el momento, se avanza con el área de investigación con helicóptero, drones, búsqueda por tierra, con una fiscalía que trabaja muy bien y pone un énfasis muy grande en la búsqueda y nos deja conformes a los familiares al margen de que no hayan aparecido ni mi padre ni el vehículo”, sostuvo a El Periódico en la tarde de este sábado.

Fuentes de la investigación informaron que este sábado la búsqueda no solo se dio en la línea de la ruta provincial 1, en la zona rural de Luxardo y Freyre, sino también, aprovechando la llegada de un helicóptero de la Policía de Córdoba, se sobrevoló en inmediaciones de Quebracho Herrado y Colonia Marina.

Por su parte, el fiscal Bernardo Alberione, quien lleva adelante la investigación de manera conjunta con su par Silvana Quaglia, fiscal de turno, señaló a El Periódico que la búsqueda continuará este domingo cuando se vuelvan a reunir todas las fuerzas de seguridad en el centro de operaciones ubicado en la zona norte de San Francisco. Del rastrillaje participan más de 40 personas.

Daniel Casermeiro





“Mientras no tenga una hipótesis definida prefiero no dar precisiones”, declaró Alberione en la tarde de este sábado al culminarse la búsqueda. Previo a ello, en horas de la mañana, el fiscal contó que tenían “algunos elementos, pero nada contundente”. Agregó luego que investigan “todas las pistas y todas las hipótesis siguen abiertas”.

La familia también rastrilló una zona

Por su parte, Casermeiro hijo contó a El Periódico que con parte de su familia decidieron también salir a recorrer la zona de búsqueda para dar con algún indicio sobre su padre.

“Nosotros salimos en una camioneta, con mi suegro y mi mujer; mi hermano llegara de Bolivia en las próximas horas. Recorrimos la zona de la ruta vieja camino a Luxardo, parando, bajando y recorriendo casas abandonadas en el camino, metiéndonos en las antiguas vías para ver si lo encontramos. No tuvimos suerte tampoco”, sintetizó.

Al ser consultado sobre qué análisis hace la familia a medida que pasan las horas y su padre no aparece, Diego respondió: “El análisis que hacemos lamentablemente no es favorable. Somos una familia de médicos y cuando pasan más de 48 horas y hay una persona que puede no estar recibiendo alimentos… más allá que pueda estar golpeada tal vez, si es que no le quitaron la vida. Mientras más horas pasan más difícil es sobrevivir. No creo que lo hayan dejado con provisiones para que subsista hasta que lo encuentren”, analizó y agregó: “Pienso que cada hora que pasa en una persona que puede estar agonizando o se encuentra aislada se van acortando las posibilidades de encontrarlo bien”.

El hijo del hombre desaparecido aprovechó para agradecer a la gente que apoya a la familia y les brinda fuerzas a cada momento: “Aprovecho para agradecer a la gente que da fuerzas, que te dicen que aparecerá bien. Esa es la esperanza que tengo, de poder abrazarlo, volver a charlar con él, pero a medida que pasan las horas uno se preocupa más y tiene pensamientos no favorables”, recalcó.

Sobre su padre, aclaró: “Su forma de ser no es como se da ahora, tenía trabajo y no faltaba nunca, no apagaba su teléfono, era de comunicarse todo el tiempo con nosotros, si hacía algo lo avisaba, aunque un viaje por más corto que sea. Somos una familia chica y muy unida”.

Por último, Diego explicó que no saben qué pudo estar haciendo Daniel en Luxardo, donde según un testigo del lugar el médico compró tres bebidas: “El chico (por Alexis, el testigo) me dijo que miró el auto pero que lamentablemente no pudo percibir si había otra persona adentro. No sabemos qué hacía ahí”.

Para aportar información se puede llamar a los teléfonos (03564) 15515800 o al (03564) 15684083 o bien a la Policía.







¿Qué se sabe hasta el momento?

- Casermeiro despareció el pasado jueves por la tarde tras retirarse de su consultorio durante la mañana. Tenía turnos para atender a la tarde, pero ya no volvió a contestar el teléfono. Su familia supo que había hablado por teléfono aproximadamente a las 14 con algunas personas; y que luego realizó un trámite bancario. Agregaron que su última conexión de Whatsapp es a las 16. También desapareció su auto, un BMW modelo 220i con patente AC588OL.

- El fiscal Alberione informó a El Periódico que hasta el mediodía del sábado aún no hay pistas firmes que orienten la búsqueda en una dirección determinada. Las distintas fuerzas que intervienen se concentran en un club en las inmediaciones a la ciudad.

- Ante esto, la Justicia aún no descarta ninguna hipótesis y todas las pistas siguen abiertas. "Tenemos algunos elementos, pero nada contundente. No vamos a parar hasta encontrarlo. Por cuanto lugar tengamos noticias de que pueda haber algo vamos a ir a rastrear. Estamos investigando todas las pistas y todas las hipótesis siguen abiertas", agregó el funcionario judicial.

- A las 13:30 llegó un helicóptero de la Policía de Córdoba para apoyar el trabajo de bomberos voluntarios que intervienen en la búsqueda con drones, para lo cual participan voluntarios de distintos cuarteles de la provincia. Aún no interviene el grupo canino especializado en búsqueda y rescates.

- Ayer viernes integrantes los rastreos siguieron una pista que vinculaba a Casermeiro en inmediaciones a Luxardo y Freyre. Las malas condiciones del tiempo impidieron una búsqueda más profunda en la zona rural, ya que los caminos se encontraban inundados. Los rastreos se retomarían en esta zona.

- Lo que dice la familia. Virginia Traverso, nuera del hombre desaparecido, contó a El Periódico que un testigo declaró haber visto a Casermeiro comprar tres gaseosas Gatorade en un kiosco de la localidad de Luxardo. También agregó que durante la mañana del jueves varias cámaras captaron al doctor por la mañana en el Centro Cívico, y que después se supo que hizo un retiro de dinero.

- Traverso explicó que su suegro a veces solía prestar dinero y que tenía negocios inmobiliarios, además de su actividad como médico. "Ha prestado dinero en diversas actividades y creemos que esta situación tiene que venir por ese lado”, aseguró.

- ¿Suicidio? La familia descartó de plano la hipótesis. “Él estaba re bien, habíamos planificado vacaciones en familia, los viajes ya están pagos. Es un hombre súper responsable. En toda su carrera nunca hizo una cosa así de dejar a sus pacientes y no contestar el teléfono”, agregó la nuera.