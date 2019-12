Habló el comerciante que le vendió las bebidas a Casermeiro: “No se lo notaba apurado, incluso hizo chistes”

Alexis es un joven mecánico de la localidad de Luxardo que además atiende un kiosco familiar, donde el médico Daniel Casermeiro compró tres bebidas antes de desaparecer. Este joven fue el último que lo vio, según se desprende de la investigación.

“Es un kisoco familiar, de casualidad cuando golpearon las manos atendí yo. Era esta persona (por Casermeiro) y me pide agua mineral y como no tenía le ofrecí agua saborizada. Finalmente se llevó dos botellas de Power y una de Gatorade”, contó en declaraciones a Radiocanal.

Alexis sostuvo que no lo vio incómodo ni apurado al médico, sino todo lo contrario. “No vi nada raro. Al ver las bebidas me dice ‘es un lugar de mucho ciclismo’. Me hizo un chiste, se reía. Se paró en la vereda a charlar, nada de otro mundo”, definió.

El mecánico aportó que Casermeiro tampoco comentó que hacía en el lugar, si viajaba a algún sitio y agregó que si se hubiese tratado de un secuestro el médico lo hubiese advertido. Tampoco dijo haber notado que alguien lo acompañaba en el auto.

La escena se produjo a las 14.30 del jueves y fue el último dato que se tiene de Casermeiro. Vestía una chomba azul y pagó la bebida con 200 pesos.

“Yo me contacto cuando veo las noticias, reconocí el auto y el hombre enseguida. Hablé los bomberos porque no pude comunicarme con la policía antes”, relató Alexis, quien rápidamente aportó su versión a los investigadores cuando supo del pedido de paradero del médico.