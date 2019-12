Para crear conciencia sobre seguridad vial, pintarán estrellas amarillas en San Francisco

Cintia Gallo es perito en siniestros viales egresada este año de la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Córdoba (As.Pro.Seg).

Por iniciativa propia y preocupada por los siniestros viales que se dan todo el tiempo en nuestra ciudad (más de 10 muertes en lo que va del año tanto en el ámbito local como Frontera) la sanfrancisqueña de 31 años decidió acoplarse a la campaña de concientización vial “Estrellas Amarillas” de la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel”, que busca recordar a las víctimas de accidentes de tránsito en la vía pública, exactamente en el lugar del hecho. La idea es concientizar sobre uno de los flagelos que más víctimas fatales deja como saldo.

Gallo trabaja en conjunto con Jorge Rumi, jefe del Observatorio de Accidentología Vial de la Municipalidad de Córdoba, haciendo relevamientos en las ciudades “más conflictivas” de la provincia, uno de ellas San Francisco.

“Lo que hace un perito en siniestros viales es determinar las causas del accidente en cuestión, investigando la escena. Trabajo con gente que se encarga de estadísticas y también de la parte educacional. Nosotros hacemos auditorías en intersecciones de calles conflictivas, contabilizamos la gente que pasa, la seguridad que usan, por ejemplo, si usan el cinturón de seguridad, el casco, si se respetan los semáforos o no. Es decir, investigamos cuál es la casuística del problema que tenemos hoy en día en San Francisco, que es la cantidad de muertes en accidentes de tránsito y que son muchas”, contó.

“En San Francisco, la mayoría de los casos en donde hay muertes, diría casi el 100 %, son por fallas humanas, por eso la idea es concientizar”.

De esta manera, agregó Gallo, llegaron a Estrellas Amarillas con el objetivo de crear una movida grande a nivel local en lo que es prevención y concientización: “Nosotros nos comunicamos con Estrellas Amarillas hace un tiempo y Julio Ambrosio, el fundador, nos comentó que en San Francisco funcionaba en un tiempo, que estaba conformado por familiares de víctimas. Por razones que no puedo determinar se disipó, no llegó al objetivo, pero sí hicieron lo más importante que fue conseguir la ordenanza municipal para la autorización a pintar calles y avenidas”, aclaró.

Cintia Gallo, a cargo de la iniciativa, es perito en siniestros viales







Convocan a familias

Para poder cumplir el objetivo de Estrellas Amarillas, que es el de concientizar, sus impulsores necesitan llegar a las familias.

“La tarea nuestra es ser el nexo. Contactar a las familias no sería lo ideal, sino que las familias se acerquen a nosotros, como ayudándonos entre ambos. Nosotros desde los profesionales para la concientización y ellos para el recuerdo de sus familiares fallecidos en el lugar. También se van a dar charlas y se van a organizar eventos”, adelantó Gallo.

En ese sentido, la perito en siniestros viales insistió: “Lo que necesitamos es que se nos acerquen los familiares de las víctimas, que se contacten con nosotros para poder llevar a cabo el pintado de las estrellas 2020”.

Gallo aclaró que cualquier interesado se puede sumar a la campaña. Incluso, reveló que también podrán adherirse a la movida los comercios que lo deseen ya que necesitarán pintura y demás elementos.

“Queremos frenar con la gran cantidad de accidentes de tránsito, que la gente se concientice, que se dé cuenta de que todos tenemos probabilidades de morir en la calle y que no nos cuidamos como corresponde, no utilizamos la seguridad, no respetamos las calles, no respetamos al otro. No somos uno, somos un sistema vial”, aseguró.

Cómo sumarse

Puede sumarse a la campaña cualquier familiar de víctimas de accidentes de tránsito. “El único requisito para participar es que la persona que falleció en el lugar haya sido parte de un siniestro vial, no por otra causa. Cualquier familiar de la víctima lo puede pedir, no importa que haya sido hace 20 años, 2 meses o una semana”, dijo.

Para contactarse, los interesados podrán llamar a los teléfonos (03564) 15578165 (Cintia Gallo, representante) o (03564) 15584933 (María Laura Griffa).

Acto seguido agregó: “Buscamos que la movida sea grande y que se comuniquen con nosotros para poder, a partir de 2020, hacer la movilización. La idea sería juntarnos antes de que finalice el año o en los primeros días de 2020 con los familiares, hacer una reunión, poner fechas para el pintado de estrellas”.

Sobre el objetivo de la reunión con los familiares, explicó: “Buscamos que ellos participen en el pedido a la Municipalidad, si bien estamos autorizados por la ordenanza para elevar una nota. Porque el pintado es como un evento, necesitamos de la colaboración de la Municipalidad y que las familias se unan para pedirlo”.