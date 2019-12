Graduado de la UTN San Francisco fue premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

El ingeniero Emmanuel Mario Dovis, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional San Francisco, fue distinguido en los premios “Ing. Isidoro Marín” de la Academia Nacional de Ingeniería como uno de los mejores egresados de carreras de Ingeniería de las universidades argentinas.

Dovis finalizó el cursado de Ingeniería Electrónica en julio de 2017 y egresó el año pasado. En la actualidad es docente investigador de UTN San Francisco y da clases prácticas en tres materias específicas de Ingeniería Electrónica: Medio Enlace de tercer año, Sistema de Comunicaciones I de cuarto año y Electrónica Aplicada de quinto año. En el ámbito privado le suma, además, desarrollos y consultorías a empresas de San Francisco y Buenos Aires.

Respecto a esta distinción, el ingeniero se mostró orgulloso y en declaraciones a la página web de la UTN local manifestó: “Me llegó un correo electrónico en octubre y me dijeron que había sido elegido por UTN San Francisco junto con otros 60 egresados de las distintas facultades de UTN y universidades de todo el país para recibir el premio, que consiste en un diploma, una medalla y a su vez un DVD con los anales de la academia”.

“Quedé sorprendido, no me lo esperaba en absoluto. Ahora que ya lo tengo estoy muy contento y muy agradecido con UTN porque, si bien yo fui a recibirlo el premio, es meritorio para UTN, para sus docentes, todos y cada uno de ellos que me enseñaron y me guiaron en los cinco años y medio que estuve acá. También estoy agradecido con mis compañeros, porque sin ellos es imposible poder cursar y estar al día, entre todos nos pechábamos para seguir adelante. Y con mi familia, que desde ya fue un gran soporte”, agregó.

Premio importante

Cabe recordar que el premio que recibió Emmanuel fue instituido por la Academia Nacional de Ingeniería en 1993 y distingue a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas. Tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su universidad y por la academia. Los candidatos deben ser ingenieros egresados con un promedio de calificaciones igual o superior a 8 puntos y deben haber sido alumnos regulares en el número de años establecidos como normales para la carrera, que debe tener como mínimo cinco años de duración.

El organismo nacional busca destacar, especialmente, el valor de estos premios, al entender que sirven de estímulo a los jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera profesional con la intención de impulsarlos a continuar con el elevado nivel manifestado durante sus estudios.

Nivel en San Francisco

El joven ingeniero destacó que UTN San Francisco está a un “muy buen nivel” a nivel nacional, y recordó que las primeras materias las rindió en Córdoba para luego pedir el traspaso a nuestra UTN.

A su vez el ingeniero, cuyos estudios secundarios los completó en el IPET Nº 50, contó: “En ningún momento me propuse ser el primero o tener las mejores notas. Fue algo que se fue dando, no fue mi objetivo en lo absoluto. Sí fue muy lindo el ambiente de la UTN. El cursado acá es muy didáctico, muy lindo, muy llevadero, por ahí las materias básicas cuestan más pero es una experiencia muy buena, estoy muy orgulloso y muy contento de hacer acá mis estudios”.

Por último, y respecto a sus objetivos a futuro, adelantó: “Me anoté en dos becas a ver si tengo suerte en alguna de ellas. Una fue en las becas doctorales de UTN para seguir en el área de Comunicación, más precisamente 6g, lo que se viene después de 5G. Y si salgo beneficiado, empezaría a hacer el doctorado el 1 de abril con mi director de UTN Córdoba. Así que estoy muy ansioso esperando que llegue el viernes para ver si salí o no beneficiado”.

Con información de UTN San Francisco