Casermeiro hizo un trámite bancario previo a desaparecer: la búsqueda es por ruta 1

El rastrillaje se lleva adelante pese al mal clima anticiparon fuentes policiales a El Periódico respecto a la búsqueda del médico Daniel Casermeiro, quien se encuentra desaparecido desde ayer jueves 19 de diciembre. Tampoco hay novedades de su vehículo, un BMW modelo 220i Patente AC588OL, informó su familia, quien realizó en las últimas horas la denuncia policial.







Las fuentes indicaron que la búsqueda se lleva adelante sobre un sector de la ruta provincial 1, donde aparentemente se lo habría visto por última vez. La idea es incluir perros y drones para ayudar a los efectivos que participan del rastrillaje y pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba y de Policía Científica.

Por otra parte, un audio de WhatsApp circula desde este viernes bien temprano, donde una mujer cuenta que Casermeiro poco antes de las 10 del jueves abandonó su consultorio en el Sanatorio Argentino dejando a la espera pacientes.

La versión de la familia

"De ayer, las últimas novedades que tenemos es que habló por teléfono con algunas personas a las dos de la tarde y de ahí no se sabe más nada. Su última conexión de Whatsapp es a las 16 y de ahí en más el teléfono está apagado. Su auto no está y él no está. No es un hombre de hacer esas cosas. Es un hombre súper responsable. Tenía turnos para atender a la tarde y no asistió. Nos empezó a parecer raro, hicimos la denuncia y lo estamos buscando desesperadamente por todos lados", contó a El Periódico Virginia Traverso, su nuera.

Según detalló, los llamados del doctor fueron con su mujer y con colegas por cuestiones laborales. "De ahí nadie más sabe nada. Por eso estamos como estamos", agregó.

Para aportar información se puede llamar a los teléfonos (03564) 15515800 o al (03564) 15684083 o bien a la Policía.

Por su parte, Diego Casermeiro, en declaraciones radiales, hijo del médico, contó que las cámaras de seguridad del sanatorio lo muestran a su padre a las 9.45 saliendo del consultorio, saludando a una persona para luego irse del lugar. Asimismo informó que fue a realizar un trámite bancario y que tras ello no tuvo más novedades de su padre. Se presume que retiró una importante suma de dinero.