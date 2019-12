Diseño Industrial en el Cres: del título al trabajo formal en un solo paso

Matías Bordese (23) y Augusto Buratto (24) pertenecen a la primera camada de egresados de la carrera de Diseño Industrial dictada desde 2014 en el Centro Regional de Educación Superior San Francisco (CRES). Sus caminos, previo a finalizar el colegio secundario, se dirigían a otros lugares y no precisamente a Trigueros 151 donde funciona el centro universitario desde el 2013.

“No tenía ni conocimiento de que existía la carrera. Cuando estaba en el secundario recuerdo que una vez se acercaron a contar de qué se trataba y desde el momento en que contaron un poco lo que era el diseño del producto, ahí me quedó la chispa encendida, dando vuelta esa idea en la cabeza. Yo siempre me vi por el lado de la informática o de la ingeniería, pero cuando se presentó esta oportunidad, donde se abría el primer grupo ahí nomás hice el cursillo de ingreso anticipado que fue en agosto”, recordó Bordese.

El caso de Buratto fue diferente. El joven de Morteros tenía casi todo armado para irse a estudiar Arquitectura a la ciudad de Córdoba. Pero, algo lo frenó: “Yo tenía el rumbo marcado por unas cuestiones que vienen más desde el ámbito familiar o de las amistades y tenía casi el ingreso a Arquitectura hecho en Córdoba. Había realizado la primera parte y un día me cae la ficha. Pienso en que iba a vivir en otro lado, que debía mudarme solo, lejos. Apareció una compañera que me dijo ‘están por abrir Diseño Industrial en San Francisco, por qué no te fijás’. Siempre me gustó mucho lo que es el diseño de objetos, pero lo llevaba más al ámbito de lo cotidiano, del hogar, no tenía ni idea que existía como carrera. Entonces me decidí a probar”, recordó.

La carrera de Diseño Industrial llegó a San Francisco en 2014, un año después de la creación de lo que primariamente se llamó Centro Universitario San Francisco (Cusf), hoy convertido en Cres. Son más de 180 los estudiantes que la cursan actualmente, una veintena de ellos avanzados en etapa de prácticas profesionales y pasantías en empresas e industrias locales. Además, ya son 18 los egresados.

Vinculación laboral

Bordese recordó que fue ganando pasión por la carrera a medida que transcurrían los años: “La carrera tiene mucha carga horaria en donde no es tanto teórico pero sí mucho práctico. A mí me gusta mucho eso, saber cosas, el conocimiento, tener siempre la inquietud me dio a querer seguir y hoy estoy muy contento de la elección”, precisó.

El sanfrancisqueño es parte de la facultad ya que forma parte del equipo docente y además se desempeña en el ámbito privado en la empresa Hidráulica San Francisco, que fabrica accesorios y terminales en circuitos hidráulicos.

Asimismo, Bordese admitió que en la ciudad queda todavía cierto conservadurismo al momento de elegir un profesional: “En esta zona se ven fábricas o industrias bastante conservadoras que no escapan del ingeniero y de lo que ya vienen haciendo normalmente. Pero otras se fueron acercando a la facultad, generando un vínculo porque ven necesario contar con un diseñador industrial. Pienso que es una manera de dar competitividad a las empresas, más hoy en día con esta dinámica de cambios tecnológicos y de evolución”, analizó.

Para Buratto recién en segundo año la carrera “se volvió más interesante”. Contó que el primer año fue tedioso ya que viajaba todos los días haciendo el trayecto San Francisco-Morteros y viceversa, y que luego decidió venirse a vivir a nuestra ciudad. “Es una ventaja para la gente de San Francisco y la zona poder estudiar acá”, sentenció.

Sobre la carrera valoró las prácticas profesionales porque en definitiva te ponen en eje como alumno: “Cuando hice las prácticas creo que todos estábamos en un momento en que no sabíamos qué íbamos a hacer a nivel profesional. Muchas veces vamos por el lado de largarnos solos, pero tenemos ese miedo de con qué nos vamos a encontrar afuera. En las prácticas profesionales tuve contacto con Axion (se dedica a las grúas y elevadores). Entré como pasante y terminé quedando efectivo; eso fue un golazo porque el hecho de que la misma universidad te vincule y te diga ‘acá hay oportunidades’, te las muestre y no tengas que salir solo al mercado laboral”.

Consejo

Ambos diseñadores industriales aconsejan a quienes tienen dudas de qué carrera seguir que sigan sus pasos.

“Muchas veces cuando tenemos que elegir qué estudiar no sabemos por qué perfil ir, porque nos gustan muchas cosas y es difícil definir. Diseño Industrial tiene eso, que es poder ir para tantos lados, poder tener una variedad de roles no solo dentro de una empresa sino también como autónomo, que hace que uno también a la larga se empiece a perfilar. Es una profesión amplia”, manifestó Buratto.

“Diseñar es una forma de pensar y después cada uno va armando su perfil y va haciendo lo que le gusta, pero siempre aplicando esto del diseño como estilo de vida”, cerró Bordese.