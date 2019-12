Sportivo tiene fecha confirmada para enfrentar a Unión por Copa Argentina

En la tarde de este jueves, el Consejo Federal dio a conocer las fechas de disputa de los partidos de play off que clasificará a 13 equipos a la Ronda Final de la Copa Argentina 2020. En dicha instancia, Sportivo Belgrano recibirá a Unión de Sunchales el domingo 19 de enero y definirá en condición de visitante el miércoles 5 de febrero.

Cabe recordar que los cruces serán de ida y vuelta. El sistema de clasificación es el mismo que se utiliza en la Copa Libertadores: en caso de empate en el global avanzará el equipo que haya anotado más goles de visitante, de haber igualdad habrá definición desde el punto del penal.

Asimismo, también se confirmó este jueves que el reinicio del Federal A será el domingo 26 de enero. La "verde" allí será local de Sportivo Las Parejas.

Los cruces de la fase preliminar de Copa Argentina en el Federal A:

Sarmiento (Resistencia) vs Chaco For Ever

Sp. Desamparados vs Sp. Peñarol (San Juan)

Huracán (Las Heras) vs Dep. Maipú

Sansinena vs Villa Mitre

Sol de Mayo vs Dep. Madryn

Cipolletti vs Ferro (Gral. Pico)

Circulo Dep. (Gral. Otamendi) vs Camioneros

Def. de Belgrano vs Douglas Haig

Ctral. Norte vs Atl. Güemes

San Martín (Formosa) vs Boca Unidos

Crucero del Norte vs Def. de Pronunciamiento

Sportivo Belgrano vs Unión (Sunchales)

Sp. Estudiantes (San Luis) vs Sp. Las Parejas