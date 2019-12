Todo un ejemplo: “Lolo” Montoya no faltó nunca a la escuela en seis años

Finalizó sus estudios primarios como primer escolta de bandera en la Escuela Bilingüe Bicultural Dante Alighieri. No dejó de asistir ni aún cuando se sentía enfermo. Sus padres se mostraron orgullosos del niño y las autoridades del establecimiento le pidieron que continúe en la institución.

Lorenzo “Lolo” Montoya tiene 12 años y terminó sus estudios primarios con asistencia perfecta y siendo escolta de bandera en la Escuela Bilingüe Bicultural Dante Alighieri. "Si no iba a la escuela me sentía raro, como que si me faltara algo", le contó el niño a El Periódico.

“Les decía a mis compañeros que nunca había faltado y no me creían”, dijo con una sonrisa Lolo.

Lorena Cambursano, su mamá es licenciada en fonoaudiología y se mostró orgullosa de su hijo: “Siempre le inculcamos que la responsabilidad a su edad es la escuela y que lo considere como tal. Hoy que a muchos chichos les cuesta engancharse con el estudio, o que faltan porque hay una prueba o por alguna excusa, el hecho de que él haya asistido siempre y cumplido con su responsabilidad, es algo para valorar”.

Cosa de familia

El caso de asistencia perfecta de “Lolo” no es una novedad en la Dante que ya que según sus directivos tiene un alto porcentaje de asistencias, pero a su vez es una constante en la familia: Lorena reconoce que tuvo escasas faltas en su período de aprendizaje y Regina (7 años), hermana de Lorenzo también sigue sus pasos.

“Cuando tenía 3 años le fui enseñando todos los sonidos de las letras, en sala de 4 y 5 años ya sabía leer, por lo que ingresó al primario sabiendo leer con fluidez desde casa. Si bien nunca se lo obligó para que sepa leer, él indirectamente podía darse cuenta y descifrar las lecturas. Al tener esa capacidad, la escuela lo potenció”, agregó la orgullosa mamá.

Todo esto lo ayudó a finalizar como primer escolta de la bandera argentina con un promedio de 9,50 en sus notas. Su receta admitió es leer siempre y prestar atención en clase.

La escuela y el fútbol

“Lolo” reconoció que hubo días en que no quería ir a clases pero sabía que era su responsabilidad. También confesó que su materia menos preferida son las matemáticas y que le encantan las Ciencias Naturales.

Además del estudio, el nene es un fanático del fútbol, deporte que practica en el club Proyecto Crecer, donde se desempeña como volante central o por derecha. Además es hincha de Boca Juniors y tiene como ídolo a Carlitos Tévez.

Si bien todavía no decide qué carrera seguirá cuando finalice sus estudios secundarios, sí tiene en claro que quiere seguir practicando fútbol.

Un pedido para que continúe

Lorena y Gustavo-papá de Lolo- tenían la intención de que su hijo continúe sus estudios secundarios en otra institución, sin embargo las autoridades de la Danta Alighieri los convencieron y para que el niño continúe su cursado en la escuela.

La directora del nivel primerio de la escuela, Susana Lagnasco, resaltó que “Lolo” es un “alumno excelente, muy cumplidor, responsable y buen compañero”.

Si bien la institución no tiene por costumbre hacer una distinción a los niños que no falten a clases ya que la asistencia en dicha institución es alta, sí reconoció que se les pidió a los papás la posibilidad que continúe en la escuela.

“Un alumno de esas condiciones sociales y académicas la verdad que no queríamos que se vaya a otra institución, ‘Lolo’ tiene habilidades en idiomas y era una pena que se perdiera ese hábito de estudio. Además nos daba pena que se desarmara un grado que cuenta con pocos pero buenos alumnos”, indicó.