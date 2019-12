Caso Kiara: desde la fiscalía informaron que no hay detenidos ni imputados

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rafaela informaron a El Periódico este miércoles que la investigación por la muerte de Kiara (2), sigue en curso, aunque sin detenidos ni imputaciones por el momento.

Según confirmaron fuentes allegadas a la Justicia, se están llevando a cabo las primeras diligencias y este jueves deberá declarar Brenda Escobar, la mamá de la menor.

La niña falleció en las últimas horas del lunes al no poder recuperarse de las graves heridas sufridas en un siniestro vial el pasado domingo mientras iba en moto con su mamá en Frontera.

Pese al total hermetismo del caso, El Periódico pudo confirmar ayer, a través de fuentes directas en la investigación, que por el hecho se detuvo a un hombre sobre el que se investiga si era la persona que las perseguía en moto en el momento del trágico choque. Se trataría de la pareja de Escobar y padre de sus cuatro hijos, quien recuperó la libertad este miércoles. Si bien en un primer momento se investigaba la hipótesis de un intento de robo hacia la madre y su pequeña hija, motivo por el cual estas huían y chocaron un camión estacionado, luego tomó fuerza la versión de que quien las perseguía era esta persona, lo que surgió desde el círculo familiar en base a declaraciones de testigos, aunque aclararon que la Justicia debía determinarlo.

Otro trascendido indica que previo al trágico hecho, la pareja había discutido.

Piden el cuerpo de la niña

Por otro lado, la familia de Kiara pide que le entreguen el cuerpo para poder velar a la pequeña.

Yanina Escobar, su tía, habló con El Periódico y aseguró no tener noticias al respecto. La mujer se mostró molesta con la demora de la Justicia.

"Todavía no me han entregado el cuerpito de Kiara. Ayer cuando llegué de Santa Fe me fui a la PDI para hablar con ellos, para ver qué pasaba, y me dijeron que me pasaban con la fiscal. Hablé con la fiscal (Fabiana Bertero, fiscal de Rafaela), me dijo que estaba en otro trabajo pero después iba a agarrar mi caso para firmarme", explicó la mujer.

La tía agregó que la niña no tenía partida de nacimiento, ya que no había sido anotada, pero que la fiscal le dijo que no había problema y que apenas terminará su otra tarea iba a tomar el caso para que pudieran buscar el cuerpo de la pequeña. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles eso no había ocurrido y seguían sin poder despedirla.

"Lo único que quiero es que se apuren para poder darle descanso a mi sobrina, porque desde ayer de la hora que falleció todavía no tengo noticias, no tengo nada. Me dijo que a la noche iba a tener los papeles firmados y que iban a estar llamando", contó.